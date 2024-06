DJ PTA-Adhoc: Wealth Dragons Group PLC: Wealth Dragons Group gibt ein Update zur Notierung an der Wiener Börse

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

London, United Kingdom (pta/10.06.2024/12:29) - London, Großbritannien -10 June 2024 - Wealth Dragons Group PLC ("Wealth Dragons" oder "das Unternehmen") (VIE: WDG) (ISIN: GB00BGMGZR93) veröffentlicht ein Update zur Notierung von Wealth Dragons Group PLC am Direktmarkt der Wiener Börse.

Die Wealth Dragons Group PLC gab heute ihre Entscheidung über die freiwillige Einstellung ihrer Börsennotierung an der Wiener Börse bekannt. Nach sorgfältiger Überlegung und Gesprächen mit dem Vorstand und den Berater:innen hat sich das Unternehmen aufgrund der bereits angekündigten laufenden Rechtsstreitigkeiten und des potenziellen Gerichtsverfahrens mit John Lee für ein Delisting entschieden. Diese Entscheidung basiert auch auf den Rückmeldungen der Anleger:innen zum Marktzugang und zum Handelskomfort der Aktie.

Das Unternehmen beabsichtigt, in naher Zukunft eine erneute Notierung an einer alternativen Börse mit überarbeiteter Struktur anzustreben, um nach der Lösung der Probleme mit John Lee die Liquidität und Marktzugänglichkeit zu verbessern. Den Aktionär:innen wird versichert, dass alle bestehenden Aktien der Wealth Dragons Group PLC gültig und sicher bleiben und in der neuen Notierung berücksichtigt werden. Die erneute Notierung umfasst die Festlegung eines neuen Aktienpreises unter Berücksichtigung des Status, des Vermögenswerts und des Potenzials des Unternehmens, um den Aktionär:innen einen Mehrwert zu bieten und die stabile Führung des Unternehmens nach der Lösung der aktuellen Situation mit John Lee sicherzustellen.

Inmitten dieser bedeutenden Umstrukturierung macht Wealth Dragons Group PLC mit der Consultz-App weiterhin erhebliche Fortschritte. Die App hat die zweite Phase des BETA-Tests gestartet und soll später in diesem Jahr öffentlich eingeführt werden. Die Consultz-App, die als Plattform für Expert:innen konzipiert ist, um ihr Wissen durch Online-Videoberatungen zu monetarisieren, birgt ein erhebliches Potenzial, das Vermögen und die Aussichten sowohl der Wealth Dragons Group PLC als auch ihrer Investor:innen zu verbessern. Das Unternehmen ist weiterhin voller Begeisterung für die Zukunft von Consultz und Wealth Dragons.

"Wir danken unseren Investor:innen aufrichtig für ihre Geduld in dieser Zeit und für ihre unerschütterliche Unterstützung." Die Entscheidung, die Notierung an der Wiener Börse zu beenden und die Notierung an einer neuen europäischen Börse anzustreben, zielt darauf ab, eine solide Grundlage für die Umstrukturierung zu schaffen und unseren derzeitigen Anleger:innen in dieser Übergangsphase mehr Stabilität zu bieten. Trotz des Delisting-Prozesses halten wir uns weiterhin unverändert an unsere spannenden neuen Projekte und Unternehmungen neben unserem bestehenden Kerngeschäft fest und warten gespannt auf den bevorstehenden Start von Consultz,"

- Vincent Wong, CEO der Wealth Dragons Group PLC.

Über Wealth Dragons Group PLC

Wealth Dragons wurde 2009 gegründet und hat zehn Jahre lang das Unternehmen mit Live-Events weltweit aufgebaut. Im Jahr 2019 wurde das Unternehmen am Direktmarkt der Wiener Börse notiert. Das Unternehmen hat bereits 4 Millionen Pfund in die Entwicklung und Förderung seiner digitalen Plattformen investiert und so den Zugang und die Möglichkeiten als Ressource zur Selbstbildung für alle erweitert.

Für Medienanfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Vincent Wong +44 (0)1908 032 432 info@wealthdragons.com

Für weitere Informationen zu Investitionsmöglichkeiten wenden Sie sich bitte an: investors@wealthdragons.com

www.wealthdragons.com (https://www.wealthdragons.com?utm_source=Press+release&utm_medium=Press+release&utm_campaign =Website+launch+Aug+22&utm_id=Press+release+Web)

Risikowarnung Haftungsausschluss

Der Wert der Wertpapiere und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen. Anleger:innen erhalten ihre ursprüngliche Investition möglicherweise nicht zurück. Die bisherige Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung, und der realisierte Betrag kann geringer sein als die ursprünglich getätigte Investition. Schätzungen zukünftiger Leistungen basieren auf Annahmen, die möglicherweise nicht realisiert werden. Bei Wertpapieren, die auf Fremdwährungen lauten, kann ihr Wert aufgrund von Wechselkursschwankungen sinken. Die Marktbedingungen können sich auf die Liquidität und Volatilität der Wertpapiere auswirken, und dementsprechend kann es für eine:n Anleger:in schwierig sein, ihre/seine Investition zu realisieren.

Aussender: Wealth Dragons Group PLC Adresse: Scorpio House Linford Wood Business Park, Rockh.D., MK14 6LY Milton Keynes Land: Vereinigtes Königreich Ansprechpartner: Vincent Wong Tel.: +44 (0)1908 032432 E-Mail: vince@wealthdragons.co.uk Website: www.wealthdragons.com

ISIN(s): GB00BGMGZR93 (Aktie) Börsen: Vienna MTF in Wien

