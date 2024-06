The Platform Group AG (ISIN: DE000A200QEFA1) über die fashionette-Fahrkarte an die Börse gekommen, verfolgt ein klares Konzept: Übernahme von digitalen Marktplätzen/Onlinehändlern, deren "Softwarehintergrund" auf die Platform-Group-Lösung umgestellt wird. Und somit zukünftig Entwicklerkosten bei den einzelnen Handelsplätzen spart und Skaleneffekte hebt. Ein Entwicklerteam für mehrere optisch und thematisch vollkommen unterschiedliche Marktplätze. Dadurch entstehen natürlich Kostenvorteile gegenüber den ehemaligen Insellösungen. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Entwicklung einer Minderheitsbeteiligung: ...

