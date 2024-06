© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo



Die GameStop-Aktie startet am Montag den Rebound und macht einen Teil der Gewinne vom Freitag wieder wett, als Roaring Kitty seinen ersten YouTube-Livestream seit drei Jahren veranstaltete. Keith Gill ging am Freitag live, um seine Argumente für den Videospielhändler GameStop vorzubringen, der seiner Meinung nach unter CEO Ryan Cohen einen Wandel vollziehen kann. "Ich glaube an diesen Kerl - er könnte es schaffen", sagte Gill seinem YouTube-Publikum, das am Freitag von 714.000 auf 924.000 Abonnenten anwuchs. Der Livestream dauerte fast 51 Minuten, brachte jedoch keine wichtigen Neuigkeiten und konnte so die Talfahrt der Aktie nicht aufhalten. Der Titel beendete den Freitagshandel mit einem …