(shareribs.com) London 10.06.2024 - Der Kupferpreis pendelt weiterhin um die Marke von 10.000 USD. Die Anleger halten sich in Erwartung der US-Notenbanksitzung in dieser Woche zurück. In Chile verzeichnet der staatliche Kupferproduzent einen Rückgang. Im Zuge der allgemeinen Gewinnmitnahmen an den Rohstoffmärkten hat auch der Kupferpreis leicht nachgegeben. Das rote Metall notiert unter der Marke ...

