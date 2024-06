Hierzulande gibt es derzeit mehr als 25 gelistete Unternehmen, die ihre Dividenden steuerfrei "aus der Substanz" - von einem sogenannten Einlagekonto - zahlen. Zu diesem Kreis gehört auch der Transportkonzern Traton. Ausschüttung ohne Abzüge Auf der Traton-Hauptversammlung am 13. Juni 2024 soll eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro pro Aktie beschlossen werden. "Da die Dividende in vollem Umfang aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...