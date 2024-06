Walmart Inc. (NYSE:WMT) behauptet weiterhin seine Stellung als Einzelhandelsgigant mit beachtlicher Marktpräsenz und einem beeindruckenden Umsatzwachstum von 5,68% im letzten Jahr bis zum ersten Quartal 2023. Analysten revidieren die Gewinnerwartungen für die bevorstehende Periode nach oben, was Optimismus in Hinsicht auf Walmarts Finanzausblick widerspiegelt. Dies spiegelt sich auch in einer Aneinanderreihung positiver Bewertungen verschiedener Analysefirmen wider, wobei mehrere das Unternehmen von einem neutralen auf ein übergewichtigtes Rating hochstuften und das Kursziel auf bis zu $81 anhoben.

Digitalisierung als Wachstumsmotor

Die Investition in fortschrittliche Technologien, darunter Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung, spiegelt ihre adaptive Strategie in einem dynamischen Einzelhandelsumfeld wider. Analysten heben Walmarts Engagements sowohl in physischen als auch in digitalen Geschäftsbereichen hervor, die einen [...]

