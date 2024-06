Die Nel ASA-Aktie (WKN: A0B733) hat sich in den letzten Handelstagen bei ca. 0,63 € stabilisiert. Wird der geplante Börsengang der Tochtergesellschaft Cavendish Hydrogen als Katalysator für den Aktienkurs des norwegischen Wasserstoffunternehmens wirken? Die Fueling-Sparte wird eigenständig Nun ging es dann doch recht schnell. Bereits in dieser Woche könnte Nel ASA sein unter dem Namen Cavendish Hydrogen abgespaltenes Betankungsgeschäft an die Börse ...

