Neue Kryptowährungen 2024: Diese 4 Token überzeugen bereits im Presale

Die Krypto-Welt ist alles andere als übersichtlich - schließlich werden jeden Monat hunderte neuer Kryptowährungen auf den Markt gebracht. Viele davon verschwinden dabei genauso schnell, wie sie herausgekommen sind. Manche können sich allerdings etablieren und dann gerade frühzeitigen Anlegern hohe Renditen garantieren. Doch wie lassen sich Kryptowährungen mit Potenzial von den Coins unterscheiden, die keinen Erfolg haben werden?

Wir werfen in den kommenden Abschnitten einen Blick auf gleich vier Token, die sich derzeit im Presale befinden und bereits erfolgreich Kapital sammeln können. Denn je größer das Interesse im Vorverkauf ist, desto größer könnte es auch zum offiziellen Launch sein.

#1 - PlayDoge bietet Tamagotchi-Nostalgie mit moderner Blockchain-Nutzung

Ansprechende 2D-Grafik, nostalgischer 8-Bit-Sound und ein bereits erfolgreiches Konzept - all das und mehr kann PlayDoge ($PLAY) vereinen. Das Play-to-Earn-Game (P2E) basiert auf dem aus den 1990er bekannten Konzept der Tamagotchis: Die digitalen Haustiere haben verschiedene Bedürfnisse, die regelmäßig erfüllt werden müssen. Von Essen und Spielspaß bis hin zu medizinischen Notfällen und Schlaf werden viele Aufgaben an die Haustierbesitzer gestellt.

Allerdings waren die Tamagotchis der 1990er Jahre - die sich übrigens über 82 Millionen Mal verkauft haben - durch die Technologie der damaligen Zeit beschränkt. Das möchte PlayDoge nun beheben und setzt hierfür auf die sichere Blockchain-Technologie in Verbindung mit neuen Minigames und einem ansprechenden P2E-System.

Der native $PLAY-Token von PlayDoge wird nach seinem offiziellen Launch an die Spieler ausgezahlt - zumindest dann, wenn diese erfolgreich die verschiedenen Minigames absolvieren oder am Leaderboard hohe Plätze erreichen.

Außerdem gibt es bereits im laufenden Presale ein Staking-Angebot, das über die nächsten drei Jahre ausgezahlt wird und im Augenblick eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 391 % bietet. So können auch frühzeitige Investoren bereits jetzt erste Gewinne erzielen und ihre $PLAY-Token erfolgreich einsetzen - und das, bevor überhaupt die erste Beta-Phase von PlayDoge gestartet ist.

#2 - WienerAI überschreitet 5-Millionen-Dollar-Marke

Auch WienerAI ($WAI) befindet sich bereits seit einigen Wochen im Vorverkauf - und kann bereits jetzt einen beinahe unglaublichen Erfolg verbuchen. Denn trotz der kurzen Zeit, die seit dem Start des Presales vergangen ist, wurden bereits über 5,3 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass das Interesse vonseiten der Anleger besonders groß ist. Doch was ist WienerAI überhaupt?

Hinter dem Projekt steckt ein moderner Meme-Coin, der allerdings großen Wert auf einen tatsächlichen Nutzen legt. So gibt es zum Beispiel die Seamless-Swap-Funktion, über die Benutzer der WienerAI-Plattform mit nur wenigen Klicks den günstigen Preis einer Kryptowährung finden und diese auch kaufen können - und das vollkommen kostenlos.

Außerdem ist bereits jetzt im Vorverkauf der KI-gesteuerte Trading-Bot implementiert worden, der sämtliche Fragen zur Krypto-Sphäre beantwortet. Die besonders intuitive Benutzeroberfläche des Bots sorgt dafür, dass auch Krypto-Neulinge sofort loslegen können. Dabei wird mit Hilfe von künstlicher Intelligenz das World Wide Web nach der besten Antwort auf die gegebene Frage durchsucht und den Nutzern so erklärt, dass auch Anfänger die Vor- und Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten verstehen.

So schafft es der Hunde-Coin, der eine Mischung aus Dackel, künstlicher Intelligenz und kostenlosen Hilfsfunktionen darstellt, sich merklich von der Konkurrenz abzuheben.

#3 - eTukTuk setzt auf P2E-Game mit KI-Faktor

Ähnlich wie auch PlayDoge setzt eTukTUK ($TUK) ebenfalls auf die Nutzung von P2E-Elementen - allerdings handelt es sich hierbei um einen ganz anderen Ansatz. So hat sich eTukTuk der "nachhaltigen Transportrevolution" verschrieben und versucht dies zu schaffen, indem moderne KI-Technologien eingesetzt werden.

Im Web3-Game von eTukTuk können Nutzer die weltweit eingesetzten Tuk Tuks steuern - kleine Dreiräder, die mit einem Motor betrieben werden und häufig als Taxi zum Einsatz kommen. So müssen die Spieler in verschiedenen Städten möglichst effizient und schnell ihre Fahrgäste abholen und von A nach B bringen - und dabei verschiedene Aufgaben und Probleme lösen.

Im Augenblick läuft der Presale von eTukTuk und es sind bereits über 3,4 Millionen US-Dollar an Kapital zusammengekommen. Dies dürfte auch daran liegen, dass Anleger, die bereits im Presale investieren, einige Belohnungen erhalten. So gibt es unique Belohnungen, die nur jetzt im Vorverkauf freigeschaltet werden können. Darüber hinaus soll die erste Beta direkt nach dem Launch des $TUK-Tokens herausgebracht werden. Die Presale-Anleger erhalten auch hier vor allen anderen einen Zugang.

Wer also ein spannendes P2E-Rennspiel mit internationalem Flair und vielen Updates sucht, der sollte sich eTukTuk definitiv genauer anschauen.

#4 - 99Bitcoins: Learn-to-Earn und neue Plattform

Bereits seit 2013 ist 99Bitcoins eine der wichtigsten Anlaufstellen für detailliertes Wissen rund um die verschiedenen Sparten der Krypto-Branche. Fast 80 Stunden an Kursmaterial sind mittlerweile zusammengekommen und das Angebot wird weiterhin stetig ausgebaut.

Jetzt wagt 99Bitcoins den Schritt hin zur eigenen Kryptowährung - dem $99BTC-Token. Dieser soll auf der neuen Learn-to-Earn-Plattform, die sich derzeit noch in der Entwicklung befindet, Nutzer für das erfolgreiche Absolvieren der verschiedenen Lernmodule belohnen. Gleichzeitig können interessierte Community-Mitglieder den Token auch dafür erhalten, dass sie selbst neuen Content für die Plattform erstellen, an Community-Projekten teilnehmen oder den verschiedenen Mitgliedern im offiziellen Forum weiterhelfen.

Ebenfalls ungewöhnlich: Bereits jetzt läuft schon das erste Staking-Programm im Presale, das derzeit eine recht hohe Rendite von 819 % bietet. Grund genug für viele Anleger, bereits jetzt zu investieren und sich frühzeitig für einen starken Launch zu positionieren. Denn mit über 700.000 Followern auf den sozialen Medien und einem Mail-Newsletter mit über 2,8 Millionen Nutzern gehört 99Bitcoins zu den größten Lernplattformen dieser Art.

