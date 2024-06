Uslar (ots) -Ab sofort gibt es ein servicestarkes Duo für Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitenden mehrere Benefits aus einer Hand anbieten wollen. Der Bikeleasing-Service hat das Softwareunternehmen Probonio übernommen und bietet seinen Kunden zukünftig neben dem Dienstrad-Leasing noch weitere Leistungen. Nach erfolgter Integration werden mehr als zehn zusätzliche Mitarbeiter-Benefits zur Verfügung stehen. Damit ebnet Bikeleasing den Weg, eine digitale Multi-Benefit-Plattform zu werden."Diese Symbiose ist für uns ein logischer und strategischer Schritt zum Ausbau unseres Geschäftsmodells. Probonio bietet eine technisch brillante Benefit-Software, mit der wir unseren Kunden zukünftig ein breites Leistungs-Portfolio anbieten können", erklärt Bikeleasing-CEO Bastian Krause den Grundgedanken hinter der Übernahme. Bislang ist der Bikeleasing-Service auf den Bereich Dienstrad-Leasing spezialisiert und gehört in der Branche zu den führenden Akteuren im deutschsprachigen Raum. Über 65.000 Unternehmen mit mehr als 3,5 Millionen Mitarbeitern setzen auf den im niedersächsischen Uslar angesiedelten Dienstrad-Leasinganbieter.Probonio wurde im Jahr 2022 in Landshut gegründet und ist ein Software-as-a-Service (SaaS)-Anbieter für das Management einer Vielzahl von Mitarbeiter-Benefits. Über die selbst entwickelte Plattform und App können Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden aktuell bereits mehr als zehn verschiedene Benefits anbieten, die dann in einem Cockpit nutzerfreundlich verwaltet werden. Die Benefits reichen von Sachbezügen und Essenzuschüssen über das Thema Firmenfitness bis hin zum Mobilitätsbudget. Zukünftig soll auch das Dienstrad-Leasing über die Software abgebildet werden, so dass Bikeleasing-Kunden über eine Plattform auf das gesamte Benefit-Portfolio zugreifen können.Simon Thiel, Geschäftsführer und einer der Gründer von Probonio, sieht in dem Zusammenschluss die Initialzündung für die erfolgreiche Skalierung seines Unternehmens: "Unser Produkt gehört zu den attraktivsten am Markt. Mit einem erfahrenen und starken Investor wie dem Bikeleasing-Service haben wir nun die Möglichkeit, entsprechend zu skalieren. Von ein paar hundert auf potenziell über 65.000 Kunden zu wachsen, wird ein spannender Prozess."Das bereits dynamische und profitable Wachstum des Bikeleasing-Service soll durch die Integration von Probonio weiter unterstützt werden. Die Verantwortlichen erwarten einen deutlich positiven Effekt über das Thema Dienstrad-Leasing sowie regionale und nationale Grenzen hinweg. "Wir setzen auf kompromisslosen Service, kundenorientierte Angebote und überzeugende Qualität. Mit der Probonio-Software und vor allem den dahinterstehenden Köpfen haben wir die Chance, diesen Anspruch mit einem breiten Leistungsspektrum zu paaren und so unsere Marktposition zu stärken und auszubauen", so Bikeleasing-CEO Bastian Krause.Über den Bikeleasing-ServiceBereits seit 2015 zählt der Bikeleasing-Service zu den führenden Akteuren im Bereich Dienstrad-Leasing. Als Anbieter überzeugt das Unternehmen im Wettbewerb nicht nur mit dem reinen Dienstrad-Leasing, sondern auch durch ein besonders umfangreiches Service-Paket. Die hausinterne Schadensabteilung und der umfassende Versicherungsschutz setzen Maßstäbe im Bereich Kundenservice. Dieses Konzept kommt an:Mittlerweile vertrauen mehr als 65.000 Unternehmen mit insgesamt mehr als 3,5 Mio. Mitarbeitern auf die Leistungen des Unternehmens und können sich bei einem beständig wachsenden Netzwerk aus lokalen Bikeleasing-Partnerhändlern und im ausgewählten Onlinehandel ihr persönliches Dienstrad aussuchen.An den Unternehmensstandorten im südniedersächsischen Uslar, im hessischen Vellmar und im österreichischen Innsbruck sind zurzeit rund 300 Dienstrad-Begeisterte beschäftigt.Pressekontakt:Linda VolkmannHead of CommunicationsE-Mail: presse@bikeleasing.deTelefon: +49 (0) 55 71 / 30 26 - 2104https://bikeleasing.de/presseOriginal-Content von: Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166262/5798023