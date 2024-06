Shelly Group kündigt die Integration von Wave Plug US in das Samsung SmartThings-Ökosystem an

SOFIA, Bulgarien und MÜNCHEN, 10. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Shelly Group AD (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166) ("Shelly Group"), ein Anbieter von IoT und intelligenten Gebäudelösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat die SmartThings Zertifizierung von Wave Plug US abgeschlossen. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt für das Unternehmen bei der Bereitstellung eines mühelosen Smart Home-Erlebnisses durch das Samsung SmartThings Ökosystem und erweitert die Reichweite seiner neuesten Produkte auf Millionen von Nutzern weltweit.

Nutzer in Amerika werden durch den Wave Plug US mit SmartThings von einer noch höheren Qualität der Nutzererfahrung profitieren. Der Z-Wave Smart Plug von Shelly zeichnet sich durch seine unbestreitbar praktischen Eigenschaften aus - kleine Größe kombiniert mit vielen Funktionalitäten. Wave Plug US ist ein Z-Wave Smart Plug mit Leistungsmessung, der es dem Nutzer ermöglicht, einen Heizlüfter, ein Bügeleisen, einen Fernseher oder jedes andere angeschlossene elektrische Gerät in seinem Zuhause mit einer Leistung von bis zu 1800 W bei 15 A zu automatisieren und fernzusteuern. Dies ist mehr benutzerfreundlich - der Nutzer kann einfach seinen Standard-Heizlüfter in den Wave Plug US einstecken und ihn mit einem einzigen Klick auf seinem Mobiltelefon jederzeit und überall bequem ein- und ausschalten. Durch die Verwendung von Z-Wave können Smart Home-Produkte dank der SmartThings-App nahtlos miteinander kommunizieren, unabhängig von ihrer Marke oder Plattform. Die Wave-Geräte arbeiten mit der neuesten Z-Wave-Chip-Generation (S800), einer der weltweit beliebtesten standardisierten Technologien für Smart Homes.

Svetlin Todorov , Geschäftsführer von Shelly USA, kommentiert: "Die Aufnahme von Wave Plug US in das SmartThings-Ökosystem bietet einzigartige Integrationsmöglichkeiten für die Nutzer. Dies ist nur der Anfang der Zertifizierung des größten Teils unseres Portfolios, um die Vermarktung unserer führenden Geräte an Millionen von Verbrauchern über die SmartThings-Plattform zu ermöglichen. Unsere kontinuierlichen Bemühungen, die Nutzererfahrung zu verbessern, indem wir ihnen eine nahtlose Smart Home-Automatisierung bieten, werden von einer globalen Marke wie Samsung anerkannt, was für uns ein klares Zeichen ist, dass wir in die richtige Richtung innovieren."

"Durch unsere Partnerschaft mit Shelly senken wir die Eintrittsbarrieren und ermöglichen es jedem, die transformativen Vorteile der Smart-Home-Technologie zu nutzen", sagt Mark Benson, Leiter von SmartThings U.S.. "Bei barrierefreier Smart-Home-Technologie geht es nicht nur um Bequemlichkeit, sondern auch darum, das tägliche Leben einfacher und leichter zu gestalten."

Informationen zur Shelly Group

Die Shelly Group AD ist eine Technologie-Holding, die für Innovation durch die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen IoT-Produkten steht. Die Endnutzer und ihre Bedürfnisse stehen immer im Mittelpunkt der Entwicklung. Die Shelly Group wurde in Bulgarien gegründet und arbeitet mit einem Team von talentierten Entwicklern, die sich der Herstellung von wettbewerbsfähigen und benutzerfreundlichen Produkten verschrieben haben. Die Gruppe besteht aus 6 Tochterunternehmen und hat Niederlassungen in Bulgarien, Deutschland und Slowenien sowie in China und den USA. Die Produkte der Shelly Group haben bereits über 100 Märkte erobert. Die Shelly Group AD ist seit Dezember 2016 an der bulgarischen Börse und seit November 2021 im Prime Standard der Frankfurter Börse notiert, wo ihre Aktien unter der GSIN A2DGX9, ISIN BG1100003166, Ticker SLYG gehandelt werden.

Informationen zu SmartThings : SmartThings, Samsungs globale Plattform für vernetztes Wohnen, baut intelligente Häuser, die bequem, sicher, nachhaltig und unterhaltsam sind. Millionen von Menschen in fast 200 Ländern nutzen SmartThings, um ihre vernetzten Häuser und IoT-Geräte einfach zu steuern. SmartThings bietet einfache, leistungsstarke Erlebnisse für Samsungs führendes Portfolio an Telefonen, Fernsehern und Geräten. Wir bieten das vielseitigste Smart Home-Erlebnis als offene Plattform mit einem umfangreichen Partner-Ökosystem. Als Gründungsmitglied von Matter sind wir führend in der Branche und tragen dazu bei, dass Smart Homes sicherer, zuverlässiger und nahtloser zu bedienen sind. Machen Sie sich schlau über SmartThings auf www.partners.smartthings.com. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie uns in den sozialen Medien folgen: LinkedIn, Twitter

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2434311/Shelly_Group_1.jpg