Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 10.06.2024 Börsentäglich über 12.000 News von 686 internationalen Medien
Auf der Überholspur: Platzhirsch erobert einen Milliardenmarkt!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1W7WE | ISIN: US83367U2050 | Ticker-Symbol: RZ8G
Frankfurt
10.06.24
15:29 Uhr
0,940 Euro
-6,160
-86,76 %
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
OSTEUROPA
1-Jahres-Chart
SNGN ROMGAZ SA GDR REG S Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SNGN ROMGAZ SA GDR REG S 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ROMGAZ
SNGN ROMGAZ SA GDR REG S Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
SNGN ROMGAZ SA GDR REG S0,940-86,76 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.