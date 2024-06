EQS-Ad-hoc: Fielmann Group AG / Schlagwort(e): Expansion/Firmenübernahme

Fielmann expandiert mit weiterer Akquisition in den Vereinigten Staaten



Fielmann USA Inc. mit Sitz in New York, USA, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Fielmann Group AG mit Sitz in Hamburg, Deutschland, hat heute eine Vereinbarung zum Erwerb von 100 % der Anteile an der Shoptikal Topco, Inc. (Shopko Optical) mit Sitz in Green Bay, Wisconsin, USA, abgeschlossen. Verkäufer ist die Shoptikal Parent Holdings, L.P., Green Bay, Wisconsin, USA, deren Mehrheitsaktionäre Fonds sind, die von der Monarch Alternative Capital, New York, USA, beraten werden. Die Transaktion wird voraussichtlich im 3. Quartal 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Der Erwerb der Anteile basiert auf einer Bewertung von rund 290 Millionen US$.

Shopko Optical ist ein augenoptisches Einzelhandelsunternehmen, das mehr als 140 Geschäfte in 13 US-Bundesstaaten betreibt. Nach Abschluss der Transaktion plant Fielmann USA Inc., Shopko Optical in seine Omnichannel-Plattform zu integrieren, um Kunden im Anschluss an die Übernahme künftig über digitale Vertriebskanäle und insgesamt über 220 Optikgeschäfte in 19 US-Bundesstaaten zu versorgen.

Fielmann-Gruppe übernimmt Shopko Optical, expandiert im Mittleren Westen

Nächster Schritt auf dem Weg zu mehr Kundenorientierung für Brillenträger in den USA

HAMBURG, DEUTSCHLAND / DETROIT, MICHIGAN & GREEN BAY, WISCONSIN, USA - 10. Juni 2024 - Fielmann USA, die Tochtergesellschaft der Fielmann-Gruppe, hat eine Vereinbarung über den Erwerb von 100 Prozent der Anteile an Shopko Optical von der Monarch Alternative Capital LP getroffen. Shopko Optical ist ein augenoptisches Einzelhandelsunternehmen mit Sitz in Green Bay, Wisconsin. Die Transaktion wird, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und erforderlichen behördlichen Genehmigungen, voraussichtlich im 3. Quartal dieses Jahres abgeschlossen.

Shopko Optical ist seit 40 Jahren ein regional führendes Unternehmen im Bereich Augenoptik und Augengesundheit. Es betreibt mehr als 140 Niederlassungen in 13 US-Bundesstaaten und erzielte 2023 einen Umsatz von 168 Millionen US$. Nach Abschluss der Transaktion plant Fielmann USA, Shopko Optical in seine Omnichannel-Plattform zu integrieren. So können wir Kunden im Anschluss an die Übernahme künftig über digitale Vertriebskanäle und insgesamt über 220 Niederlassungen in 19 US-Bundesstaaten versorgen, insbesondere im Mittleren Westen.

Die Transaktion ist ein weiterer Meilenstein für die Wachstumsstrategie der Fielmann-Gruppe in den USA. Der Markteintritt erfolgte 2023 mit den Übernahmen des Online-Brillenhändlers Befitting sowie des Augenoptikers SVS Vision, der 80 Niederlassungen in neun US-Bundesstaaten betreibt und in Michigan marktführend ist.

Marc Fielmann, CEO der Fielmann-Gruppe: "Das Ziel von Fielmann ist es, allen zu helfen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen. Mit der Übernahme von Shopko Optical folgen wir unserer Vision 2025, im Rahmen derer wir unser Familienunternehmen internationalisieren. Die Akquisition ist der nächste Schritt unseres langfristigen Plans, neu zu definieren, was Kunden im weltgrößten augenoptischen Markt erwarten dürfen."

Lukas Rücker, CEO von Fielmann USA: "In ihrer 50-jährigen Geschichte hat die Fielmann-Gruppe den europäischen Brillenmarkt mit ihrer einzigartigen Kundenorientierung geprägt. Nachdem wir SVS Vision und Befitting integriert haben, bietet Fielmann USA heute bereits ein einzigartiges Omnichannel-Einkaufserlebnis für Kunden mit einer Augenversicherung an. Gemeinsam mit Shopko Optical werden wir hochwertige augenoptische Produkte und Augengesundheitsversorgung für noch mehr Menschen im Mittleren Westen zugänglich und erschwinglich machen."

Mehr Informationen zur Transaktion und zur Strategie der Fielmann-Gruppe in den USA werden wir auf der Hauptversammlung am 11. Juli 2024 bekannt geben.

Über die Fielmann-Gruppe

Die Fielmann-Gruppe ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Hamburg. Über unser Omnichannel-Geschäftsmodell mit digitalen Vertriebskanälen und über 1.000 Niederlassungen weltweit versorgen wir unsere 28 Millionen Kunden mit Brillen, Kontaktlinsen, Hörsystemen und Dienstleistungen im Bereich der Augenvorsorge. Gegründet im Jahr 1972, wird das Unternehmen heute in zweiter Generation von Marc Fielmann geführt. Die Familie Fielmann besitzt nach wie vor die Mehrheit der börsennotierten Aktiengesellschaft. Mit seiner kundenfreundlichen Philosophie hilft Fielmann allen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen. Dank des Einsatzes seiner 23.000 Mitarbeitenden weltweit erreicht das Familienunternehmen immer wieder Kundenzufriedenheitswerte von mehr als 90 % und hat bereits mehr als 200 Millionen individuell gefertigte Korrektionsbrillen abgegeben.

Über Shopko Optical

Shopko Optical (Shoptikal Topco, Inc.) ist ein augenoptischer Einzelhändler, der mehr als 140 Niederlassungen in Idaho, Illinois, Iowa, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota, Utah, Washington und Wisconsin betreibt. Das Unternehmen erzielte 2023 einen Umsatz von 168 Millionen US$. Zum Jahresende trugen 1.087 Mitarbeitende zum Wachstum von Shopko Optical bei.

