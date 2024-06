In nahezu zwei von drei Wohngebäuden, die im Jahr 2023 fertiggestellt wurden, kommen Wärmepumpen für das Heizen zum Einsatz. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, hat sich der Anteil von Wärmepumpen als primäre Heizung binnen zehn Jahren verdoppelt. In immer mehr Neubauten hierzulande werden Wärmepumpen zum Heizen genutzt. 64,6% der 2023 fertiggestellten knapp 96.800 Wohngebäude verwendeten Wärmepumpen zur primären, also überwiegend für das Heizen eingesetzten Energie. Im Vergleich ...

