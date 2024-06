Frankfurt am Main (ots) -Anstoß für die "Thomy Saurk" im Handel. Pünktlich zur BBQ-Zeit und zum Start der Fußball-EM können Grillfans den innovativen Gabelaufsatz der Feinkostmarke für Senftuben & Co. ergattern. "Thomy Saurk" (https://www.thomy.de/thesaurk/) ist die Gabel unter den Schweizer Messern. Sie ist der perfekte Begleiter von Fußballfans beim Public Viewing, um Pommes, Würstchen und andere leckeren Häppchen mit einem Klecks Sauce unterwegs zu verschlingen.Den Gabelaufsatz für Tuben gibt es im Rahmen einer Handelsaktion. Mit etwas Glück können sich Grillbegeisterte ab sofort beim Kauf von zwei Tuben Thomy Senf, Mayonnaise oder Remoulade in ausgewählten Supermärkten eine "Thomy Saurk" sichern - solange der Vorrat reicht. Insgesamt verteilt die Marke rund 200.000 Gabelaufsätze.Thomy bietet auf der Markenwebseite zahlreiche Grillrezepte als Inspiration an. Hier geht es zur Übersicht der Rezepte und Produkte für die BBQ-Saison: Grillen | thomy.de (https://www.thomy.de/rezepte/grillen)Pressekontakt:Nestlé Deutschland AGNora Bartha-HeckingTel: (069) 6671 3801E-Mail: nora.barthahecking@de.nestle.comOriginal-Content von: Nestlé Deutschland AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34093/5798086