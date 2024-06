Mit den schwachen Zahlen für das erste Quartal (DER AKTIONÄR berichtete) ging es für die Nio-Aktie bereits am Donnerstag gefährlich bergab. Auch am Freitag kam der Kurs nicht vom Fleck, so dass die Gefahr eines noch deutlicheren Kursrutsches immer realistischer wird. Hier die Details.Auch am heutigen Montag bewegt sich die Nio-Aktie vorbörslich um das März-Tief bei 4,78 Dollar und dem GD50 bei aktuell 4,81 Dollar. Sollte der Kurs dieses Niveau nicht halten können, droht ein Rückfall bis auf das ...

