Energiekonzern E.ON stellt ein neues digitales Tool namens ChargeQ vor, das die Belegung gewerblicher Ladepunkte regelt. Die Lösung soll Mitarbeiter in die Lage versetzen, sich in eine digitale Warteliste für einen Ladeplatz einzutragen. Das Digital-Tool soll laut E.ON ein niedrigschwelliges Angebot sein: Per QR-Code werden die Nutzer auf ein Web-Interface geleitet, wo sie ihren Warteplatz buchen, anschließend können sie ihre aktuelle Warteposition ...

Den vollständigen Artikel lesen ...