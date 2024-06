Mit dem Energiesektor hatte Volkswagen bisher eher wenig zu tun, was sich in Zukunft aber ändern soll. Wie das "manager magazin" berichtet, kündigte Technik-Vorstand Thomas Schmall schon für das kommende Jahr sogenannte "Power Center" an. Dahinter verbergen sich Großspeicher für Strom, die in Akkus gespeicherte Energie im Falle einer Flaute bei Wind und Sonne abgeben können.Zunächst will Volkswagen (DE0007664039) in Norddeutschland einen Standort etablieren; der Spatenstich soll bereits innerhalb der nächsten Wochen ...

