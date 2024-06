© Foto: ARK Invest



Laut Morgan Stanley ist die DraftKings-Aktie ein Top-Pick. Die jüngste Legalisierung einer progressiven Sportwettensteuer in Illinois habe demnach zu übertriebenen Bedenken gegenüber der Aktie geführt. Morgan-Stanley-Analyst Stephen Grambling bekräftigt am Montag seine Übergewichtung der Aktie. Sein Kursziel von 51 US-Dollar impliziert ein Aufwärtspotenzial von 38,2 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Die Investmentbank argumentiert, dass sich Steuererhöhungen nicht eins zu eins übertragen lassen und nicht als ausgemachte Sache für alle Märkte angesehen werden sollten. "Staatliche Haushaltsdefizite sind nicht allgegenwärtig, so dass höhere Steuern nicht als ausgemachte Sache …