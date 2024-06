Cardano Preisaussichten: Größter Meilenstein der Geschichte

Der Cardano-Preis ist in den letzten 24 Stunden um einen Bruchteil gesunken und liegt aktuell bei 0,4373 USD. Dieses Preisniveau wurde bei einem Handelsvolumen erreicht, das um 10% zurückging. Trotz dieser Stagnation gibt es Grund zur Aufregung. Der Cardano-Gründer Charles Hoskinson verkündete auf X einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte des Cardano-Ökosystems.

"Es sieht so aus, als würde der Cardano-Knoten im Juni die Version 9.0 erreichen", erklärte Hoskinson. "Das bedeutet, dass Cardano bereit für den Chang-Fork ist und darauf wartet, dass 70 Prozent der SPOs den neuen Knoten installieren. Dann kann ein Hard Fork stattfinden, der Cardano in das Zeitalter von Voltaire führt. Es ist der bedeutendste Meilenstein in der Geschichte von Cardano und der Branche insgesamt."

Das zweistufige Upgrade aktiviert wesentliche Governance-Funktionen und ermöglicht es den Nutzern, zunehmend an der Gestaltung des Netzwerks teilzunehmen. Ein zentraler Bestandteil des Upgrades ist das "Cardano Improvement Proposal (CIP) 1694", das Abstimmungsverfahren für Token-Inhaber einführt.

Sobald 70 Prozent der Stake-Pool-Operatoren (SPO) die neue Node-Version installieren, kann laut Hoskinson das Netzwerk die Hard Fork und damit Voltaire in die Wege leiten. Cardano soll dann das "fortgeschrittenste Blockchain-Governance-System" des Sektors besitzen.

Cardano Chef medial aktiv

Hoskinson zeigte sich in letzter Zeit sehr aktiv auf X und reagierte auf Kritik von Podcastern wie Bankless, die Cardano und seine fundamentalen Grundlagen in Frage stellten. Auf die Aufforderung von Ryan Sean Adams, bei Bankless über die Lebendigkeit von Cardano zu sprechen, antwortete Hoskinson selbstbewusst und verteidigte die Fortschritte des Projekts.

Die Preisprognose für Cardano vor dem Chang-Fork ist jedoch verhalten. Der ADA-Preis kämpft mit einem bärischen Trend und bleibt unter der Trendlinie des Fibonacci-Retracement-Indikators gefangen. Seit März begrenzt dieser Widerstand das Aufwärtspotenzial von ADA, da Bären den Markt dominieren.

Cadano Chart der letzten 12 Monate, Quelle: www.coinmarketcap.com

Die Schwäche spiegelt sich auch im Relative Strength Index (RSI) wider, der mit tieferen Hochs unterhalb des Durchschnitts von 50 bleibt. Auch der Moving Average Convergence Divergence (MACD) unterstützt diesen negativen Ausblick, da er unter die orangefarbene Signallinie rutscht. Dies deutet darauf hin, dass der kurzfristige gleitende Durchschnitt unter dem langfristigen liegt. Die jüngste Preisentwicklung war schwächer als die historischen Durchschnitte, was eine bärische Marktstimmung widerspiegelt.

Aussichten trotz Upgrade verhalten

Mit einem solchen Ausblick könnte der Cardano-Preis auf das untere Ende der Marktreichweite bei 0,41 USD fallen, bevor eine mögliche Erholung einsetzt. Sollte dieses Niveau nicht halten, könnte der ADA-Token einen noch tieferen Tiefpunkt erreichen.

Auf der anderen Seite könnten Anleger, die den Dip als Kaufgelegenheit sehen, durch verstärkten Kaufdruck den Cardano-Preis wieder ansteigen lassen. Ein stabiler Schlusskurs über der Trendlinie, bestätigt durch eine Umwandlung des 78,6% Fibonacci-Retracement-Niveaus in eine Unterstützung bei 0,4923 USD, könnte abwartende Bullen anziehen.

Trotz allem müssen ADA-Bullen den Cardano-Preis über den Widerstand bei 0,8199 USD hieven, um das bärische Szenario zu entkräften. Ein solcher Anstieg würde einen Zuwachs von fast 90% gegenüber dem aktuellen Niveau bedeuten.

Während die ADA-Bullen nach neuen Einstiegspunkten suchen, wenden sich einige Meme-Coin-Enthusiasten $PLAY zu, nachdem sein ICO die Marke von 3,6 Millionen USD überschritten hat. Auch prominente Youtube Channels wie Cryptonews haben das Projekt schon ins Auge gefasst.

PlayDoge: Ein Blick auf das neue Krypto-Projekt

In einem aktuellen Video auf dem YouTube-Kanal "Cryptonews" stellt der Moderator Crypto RJ das neue Krypto-Projekt PlayDoge vor. PlayDoge kombiniert die Welt der Meme-Coins mit realen Nutzanwendungen und hat bereits über 3,6 Millionen Dollar gesammelt. Das Projekt ist ein mobiles Play-to-Earn-Spiel, das den Doge-Meme in ein Tamagotchi-ähnliches virtuelles Haustier verwandelt.

Spieler können ihre digitalen Doge-Begleiter pflegen und dabei Play-Token verdienen, die sowohl im Spiel als auch auf dem Kryptomarkt Wert haben. Das Spiel bietet nostalgische 2D-Abenteuer und belohnt Spieler für die Pflege ihrer Haustiere und das Abschließen von Mini-Spielen. Vernachlässigte Haustiere können jedoch weglaufen oder sterben, was die Spieler zur aktiven Teilnahme motiviert.

Die Roadmap von PlayDoge umfasst Vertrags-Audits, Marketingaktivitäten, App-Tests und Listungen auf zentralen Börsen. Die Tokenomics des Projekts sehen eine Verteilung von 50% der Token für den Pre-Sale, 20% für Community-Belohnungen und weitere Anteile für Liquidität, Marketing, Projektmittel und Staking vor.

Crypto RJ empfiehlt den Zuschauern, in das Projekt zu investieren und warnt vor möglichen Betrugsversuchen. PlayDoge verbindet nostalgische Elemente mit modernen Technologien und wirtschaftlichen Anreizen und hat das Potenzial, die Krypto- und Spielewelt zu revolutionieren.

