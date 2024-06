Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eine Woche der Entscheidung liegt hinter den Börsianern, so die Analysten der DekaBank.Zum ersten Mal seit fünf Jahren habe die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen gesenkt. Um einen viertel Prozentpunkt sei es herunter auf nun 3,75% für Einlagen der Banken bei der Notenbank gegangen. An den meisten Finanzierungskonditionen ändere sich allerdings nicht viel: Dadurch, dass der Zinsschritt durch die Währungshüter wochenlang im Voraus öffentlichkeitswirksam vorbereitet worden sei, hätten sich Aktien- und Anleihemärkte schon im Vorfeld auf den Schritt einstellen können. Dementsprechend seien die Marktreaktionen gedämpft ausgefallen. Wichtiger für die Marktteilnehmer sei jetzt, wie es in der Geldpolitik weitergehe. ...

