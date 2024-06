Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Aufmerksamkeit wird sich in dieser Woche auf die FOMC-Sitzung richten, die am Mittwoch zu Ende geht und von der kaum wichtige Entscheidungen zu erwarten sind, so die Analysten von Postbank Research.Im Mittelpunkt dürften die Erklärung nach der Sitzung, die Pressekonferenz des FED-Vorsitzenden Powell, die Inflationsprognosen und die Dot Plot Prognosen stehen. Diese Angaben sollten eine klarere Vorstellung davon vermitteln, wo sich die US-Notenbank auf ihrem Weg zur geldpolitischen Normalisierung befinde. Noch vor dem Ende der FOMC-Sitzung werde man den Verbraucherpreisindex für Mai erfahren. Der Konsens gehe davon aus, dass die allgemeine Teuerung bei 3,4% gegenüber dem Vorjahr bleibe, während die Kernrate von 3,6% im April auf 3,5% fallen dürfte. ...

