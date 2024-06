Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Renditen von Bundesanleihen und US-Treasuries waren in der letzten Woche zunächst deutlich gesunken, schlossen letztlich aber nur wenig verändert, so die Analysten der DekaBank.Bundesanleihen hätten anfangs von der Hoffnung auf eine wohlwollende EZB profitiert. Zwar sei die gewünschte Zinswende geliefert worden, doch ein etwas falkenhafterer Ausblick als erwartet habe die Renditen doch wieder leicht nach oben geführt. Der überraschend starke US-Arbeitsmarkt sei aber der etwas größere Schrecken gewesen, vor allem für US-Treasuries, die am Freitag fast die gesamte vorherige positive Wochenperformance eingebüßt hätten. Passend dazu seien zunächst auch die Zinssenkungserwartungen in beiden Märkten ausgeweitet worden, um letztlich im Wochenvergleich auf fast dem gleichen Niveau wieder zu schließen. (10.06.2024/alc/a/a) ...

