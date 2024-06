© Foto: Rex Arbogast/AP/dpa



Die Aktie legt zum Wochenstart gut acht Prozent zu. Paul Singer hat mit seinem Elliot Hedgefonds einen Anteil im Wert von 2 Milliarden US-Dollar an dem Billigflieger aufgebaut. Wie das Wall Street Journal am Sonntag meldete hat Elliott Investment Management fast 2 Milliarden US-Dollar in die Fluggesellschaft investiert und strebt Veränderungen bei der Airline an. Dieser Schritt positioniert Elliott als einen der größten Investoren bei Southwest Airlines, das an der Börse aktuell rund 16,6 Milliarden US-Dollar wert ist. Die Fluggesellschaft hatte in den letzten Jahren mit hohen Kosten und Wachstumshemmnissen zu kämpfen, was zu Kursverlusten in den vergangenen vier Jahren führte. Besonders …