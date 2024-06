GBP K.K., ein maßgeblicher Pionier im Bereich der erneuerbaren Energien, Elektrofahrzeuge (EV) und hochentwickelten Technologielösungen, freut sich, seine Teilnahme an der weltweit wichtigsten Messe für die Solarbranche bekannt zu geben, die vom 19. bis zum 21. Juni in München stattfindet. Besuchen Sie unseren Stand C1.477 auf der Messe München.

GBP mit Hauptsitz in Tokio, Japan, gehört seit Jahren zu den Vorreitern technologischer Innovationen in Japan, Europa und den USA. Das Unternehmen ist dafür bekannt, dass es mit japanische Spitzentechnologie aufwartet und sich konsequent für die Bereitstellung von hochwertigen Produkten und Dienstleistungen stark macht. Auf der diesjährigen Messe wird GBP drei zentrale Lösungen vorstellen, mit denen das Unternehmen eine bedeutende Herausforderung für die Branche angeht: der Ersatz von nicht mehr produzierten Solarmodulen.

Sonnenkollektoren für eingestellte Modelle

Der individuell zugeschnittene Fertigungsservice gewährleistet einen nahtlosen Ersatz für Auslaufmodelle und liefert Sonnenkollektoren, die in Leistung, Abmessungen und Umwandlungseffizienz dem Original entsprechen. Die Sonnenkollektoren mit einer Leistung von 100W bis 700 Watt sind mit einer Vielzahl von Herstellern kompatibel und genügen höchsten Ansprüchen an Qualität und Zuverlässigkeit.

Seit seiner Gründung im Jahr 2019 hat GBP über 80.000 Sonnenkollektoren für ältere Modelle verkauft. Im Allgemeinen beträgt die Lebensdauer von Sonnenkollektoren 25 bis 30 Jahre. Allerdings nimmt die Anzahl der bei Inspektionen festgestellten Sonnenkollektoren mit Leistungsproblemen Jahr für Jahr zu, da Naturkatastrophen zu erhebliche Schäden an vielen Sonnenkollektoren geführt haben. Obwohl das Problem bekannt ist, gibt es nur wenige Unternehmen, die Sonnenkollektoren mit derselben Leistung und Bemaßung wie die Originalmodule liefern können. GBP hat sich dieser Herausforderung gestellt und produziert Sonnenkollektoren, die in Leistung, Performance und Dimensionen genau den Originalprodukten entsprechen. Da die Sonnenkollektoren von GBP kundenspezifisch angepasst werden können, ist ein Austausch möglich, ohne dass das bestehende Montagesystem verändert werden muss, was die Kosten minimiert. Außerdem bietet das Unternehmen Aufrüstungen, wie beispielsweise eine Leistungssteigerung um 30 %, eine Erhöhung des Umwandlungswirkungsgrads um 5 und Verbesserungen in Hinblick auf Salzschäden, Schneelast und Windverstärkung.

"Wir freuen uns sehr, unsere neuesten Innovationen auf der Intersolar Europe vorstellen zu können", so Yohei Tatsukawa, CEO von GBP. "Unsere individuell angefertigten Sonnenkollektoren für Auslaufmodelle zeigen, dass wir in der Lage sind, die Anforderungen der Branche mit Präzision und Zuverlässigkeit zu erfüllen. Als führender Anbieter auf diesem Markt sind wir stolz auf die von uns angebotenen Lösungen, die die Lebensdauer von Solaranlagen verlängern und kostengünstige, hochwertige Alternativen bieten."

Neben Sonnenkollektoren für Auslaufmodelle präsentiert GBP auch die folgenden Innovationen:

Generatoranschlusskasten

Die von GBP intern konzipierten Generatoranschlusskästen werden sorgfältig auf die jeweiligen spezifischen Kundenanforderungen zugeschnitten, mit flexiblen Optionen für Spannungen, Eingangsströme, Schaltungen, Anschlussarten und Installationsmethoden. Die Anschlusskästen zeichnen sich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen starke salzbedingte Schäden und Rost aus, wodurch eine optimale Performance unter einer Vielzahl von Umweltbedingungen, wie beispielsweise hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit, sichergestellt wird.

Solarkabel

Die für die strengen europäischen Normen ausgelegten Solarkabel von GBP bieten außergewöhnliche Haltbarkeit, UV-Beständigkeit und Eignung für extreme Witterungsbedingungen zu attraktiven Preisen. Damit sind sie die ideale Lösung für Solaranlagen im Innen- und Außenbereich.

Für Medienanfragen oder zur Vereinbarung eines Interviews wenden Sie sich bitte an: pr@gbp-global.com

Weitere Informationen finden Sie unter www.gbp-global.com.