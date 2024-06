Tagesausblick für 11.06.: DAX schwächelt. Zinsen ziehen an.

Die europäischen Aktienbarometer starteten mit Abschlägen in die neue Woche. Der Rechtsruck in zahlreichen EU-Ländern verunsicherte viele Investoren. In den ersten Handelsstunden pendelten die US-Indizes zudem im Bereich ihrer jeweilgen Schlussstände von Freitag. Es gab somit keine signifikanten Kaufimpulse. Vielmehr warten Investoren auf die bevorstehende Fed-Zinsentscheidung.

Die Renditen europäischer Staatsanleihen zogen heute im Tagesverlauf deutlich an und erreichten knapp die Maihochs. In den USA hielten sich die Investoren angesichts der bevorstehenden Notenbanksitzung zurück. So pendelten die Renditen von US-Staatspapieren mehrheitlich im Bereich ihrer jeweiligen Schlusskurse vom Freitag. Die vermeintliche Entspannung in den US-Anleihemärkten sorgte auch für eine Stabilisierung bei den Edelmetallen Gold und Silber. Dabei schloss der Goldpreis bei rund 2.300 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil hangelte sich im Tagesverlauf weiter leicht nach oben und pendelte sich zunächst oberhalb der 80 US-Dollarmarke ein.

Unternehmen im Fokus

Apple wird heute im Rahmen der Entwicklerkonferenz WWDC neue Produkte vorstellen. Zudem stehen Details zur KI-Strategie im Fkous. Dr. Ing. Porsche sackte nach dem Dividendenabschlag auf das Jahrestief ab. Negative Analystenkommentare drückten die Aktie von Redcare Pharmacy. Roche erhielt die EU-Zulassung für das Lungenkrebsmedikament Alcensa. RWE sackte nach dem Doppeltop bei EUR 36 nun bei EUR 34 unter die Unterstützungsmarke. SMA erreichte erneut das Jahrestief. Sinkt das Papier unter EUR 45 droht eine Verkaufswelle bis EUR 39,70. TUI bestätigte nach Insolvenz des Konkurrenten FTI einen Buchungsanstieg. Die Aktie legte zum Handelsauftakt leicht zu. Zalando setzte anfangs bei EUR 22,85 auf das Maitief auf. Sinkt die Aktie unter diese Marke droht eine Verkaufswelle bis EUR 19.

Morgen laden unter anderem BayWa, Bechtle, Porsche Holding, SAF Holland, Süss MicroTec zur Hauptversammlung. Heidelberger Druck und Oracle melden Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal.

Wichtige Termine:

ECB's Villeroy to speak at French financial conference

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

French central bank to update quarterly economic outlook

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 18.494/18.557/18.641/18.757/18.872/19.249 Punkte Unterstützungsmarken: 18.261/18.378 Punkte Der DAX® sackte im frühen Handel in die Unterstützungszone zwischen 18.378 und 18.494 Punkte ab.Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren sind abwärtsgerichtet. Weitere Tests der unteren Begrenzung erscheinen somit nicht unwahrscheinlich. Kippt der Leitindex unter 18.378 Punkte droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 18.261 Punkte (38,2%-Retracementlinie). Erste Kaufsignale zeigen sich bei einem Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend oberhalb von 18.577 Punkte - mit Kursziel 18.641/18.757 Punkte. DAX®in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 19.04.2024 - 10.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 11.06.2019 - 10.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 13.500)/100 = 125 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Turbo Open End Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 86,00* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HD3CSL 117,22* 21.500 13.500 26.000 20.12.2024

* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 125 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.06.2024; 17:30 Uhr

Turbo Open End Bull Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR K.o.-Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC1RF7 35,71 14.875,3137 14.875,3137 5,18 Open End DAX® HD4BAU 18,24 16.675,0 16.675,0 10,15 Open End DAX® HD30S5 9,19 17.531,125 17.531,125 20,20 Open End DAX® HD2NH9 7,39 17.715,002 17.715,002 25,11 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.06.2024; 17:00 Uhr

Turbo Open End Bear Optionsscheine auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HD473B 35,71 22.003,4119 22.003,4119 -5,15 Open End DAX® HD57H4 17,72 20.300,0 20.300,0 -10,40 Open End DAX® HD4AV9 12,15 19.660,0 19.660,0 -15,12 Open End DAX® HC6F5B 7,27 19.163,2864 19.163,2864 -25,07 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.06.2024; 17:00 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.