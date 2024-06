Bonn (www.anleihencheck.de) - Japan wird am Montag revidierte BIP-Zahlen für Q1 veröffentlichen, so die Analysten von Postbank Research.Die endgültigen Zahlen würden wahrscheinlich besser ausfallen als der Rückgang um 2%, der aus den vorläufigen Schätzungen hervorgehe: Die in der letzten Woche gemeldeten Unternehmensinvestitionen hätten ein ordentliches Wachstum signalisiert, während die vorläufigen Zahlen einen Rückgang gezeigt hätten. Die Handelsbilanz für April werde wahrscheinlich wieder ins Defizit fallen, was zu einem niedrigeren Leistungsbilanzsaldo führen dürfte, da der schwache JPY die Importe in die Höhe getrieben habe. ...

