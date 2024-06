Der Platinpreis liegt aktuell bei 974 US-Dollar, was einem Anstieg von 0,62 % gegenüber dem Wochenschluss der vergangenen Woche entspricht. Dieser positive Impuls zu Beginn der Woche folgt auf eine Phase, in der der Platinpreis in den letzten fünf Handelstagen um 6,2 % gefallen ist. Angesichts dieser volatilen Entwicklungen ist es sinnvoll, die jüngsten Marktgeschehnisse und deren Einfluss auf den Platinpreis genauer zu analysieren.Anzeige:Der jüngste Arbeitsmarktbericht aus den USA hat unerwartet starke Zahlen geliefert, was zu einem vorübergehenden ...

