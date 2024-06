FRANKFURT (dpa-AFX) - Die die Ergebnisse der Europawahl haben die Kurse deutscher Bundesanleihen am Montag belastet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,43 Prozent auf 129,63 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,67 Prozent.

Bei der Wahl zum Europäischen Parlament erzielten am Wochenende vor allem rechte Parteien Erfolge. In Frankreich gewann die rechtspopulistische Partei Rassemblement National von Marine Le Pen. Präsident Emmanuel Macron setzte daraufhin vorgezogene Neuwahlen der Nationalversammlung an. "Mit der Auflösung des französischen Parlaments durch Präsident Macron nach dem desaströsen Abschneiden seiner Allianz bei den Europawahlen und dem Ausrufen von Neuwahlen geht Macron ein hohes politisches Risiko ein", heißt es in einem Kommentar der Dekabank.

Beobachter sehen das Risiko darin, dass sich eine rechte Mehrheit in der Nationalversammlung gegen Macrons pro-europäisches Mitte-Lager bildet. Eine Regierung unter Führung des rechten Rassemblement National dürfte für große Verunsicherung sorgen. Schließlich steht die Partei der EU sehr kritisch gegenüber und hat umfangreiche Ausgabenversprechen gemacht. Zuletzt hatte die Ratingagentur Moody's die Kreditwürdigkeit von Frankreich herabgestuft.

Besonders deutlich stiegen daher die Renditen für französische Staatsanleihen. In der Laufzeit von zehn Jahren legte sie bis auf 3,23 Prozent zu. Dies ist der höchste Stand in diesem Jahr. Auch die Differenz (Spread) der Rendite deutscher Bundesanleihen im Vergleich zu französischen Anleihen erreichte das höchste Niveau seit Jahresbeginn. Zudem legten die Renditen italienischer Anleihen stark zu./jsl/men