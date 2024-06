Börse aktuell: DAX, Bitcoin, Nvidia, Apple, Crowdstrike, Amazon, Boeing und weitere Aktien im Fokus

Anzeige / Werbung

Hintergrund für die aktuelle Schwäche am Montag ist jedoch keine Wirtschaftskennzahl, sondern die Europawahl. Insbesondere durch die Unsicherheit aus Frankreich, die wie im CAC40-Index noch deutlicher als im DAX sehen, stehen wohl mehrere Regierungen auf dem Prüfstand. Gelingt es wieder Vertrauen in die Entscheidungsträger zu bringen oder wechseln diese? Darüber wird nun auch an der Börse heiss diskutiert.

Anders sah es an der Wall Street aus. Im Nasdaq und beim marktbreiten S&P500 gab es neue Rekorde im Wochenverlauf und einen festen Wochenschluss, der auf die Fortsetzung der Rallye hindeuten könnte. Immerhin wurde auch ein starker Arbeitsmarktbericht vom Freitag und damit erneut eine Verschiebung der Zinssenkung in den USA lt. Fed Watch Tool sehr gut "weggesteckt". Parallel versuchte der Bitcoin neue Hochs zu erzielen, scheiterte aber knapp. Roland Jegen ist auf Basis der Chartformation für den Bitcoin jedoch weiter vorsichtig bullisch.

Auf die Tops und Flops an der Wall Street gingen wir ausführlich ein und präsentierten zunächst die Nvidia-Aktie nach dem Aktiensplit. An die Kursnotierungen muss man sich erst gewöhnen, am Chartbild änderte dies jedoch nichts. Im Vorfeld dieser Kapitalmarktmaßnahme stieg die Aktie bereits 10 Prozent an und zählt nun zu einem der Top 3 Aktien nach Marktkapitalisierung geordnet. Knapp davor ist die Apple-Aktie anzusiedeln, die sich fast still und leise ihrem Allzeithoch angenähert hat. Gelingt diesmal der Sprung über die 200 US-Dollar-Marke?

