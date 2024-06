DJ PTA-Adhoc: Koenig & Bauer AG: kündigt außerordentliche Auftragseingangslage an: Seit Ende Mai 2024 ca. 250 Mio. EUR vermarktet

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Würzburg (pta/10.06.2024/18:05) - Die Koenig & Bauer AG, Würzburg ("Koenig & Bauer", WKN: 719 350 / ISIN: DE0007193500) hat seit Ende Mai 2024 neue Aufträge von 250 Mio. EUR vermarktet, davon rund 200 Mio. EUR als rechtlich bindende Bestellungen. Der Auftragseingang betrifft alle Segmente. Die neuen Aufträge sind auf und außerhalb der drupa erteilt worden.

Das Unternehmen bestätigt die Prognose, für das laufende Geschäftsjahr eine operative EBIT-Marge und Umsatzentwicklung auf stabilem Vorjahresniveau zu erreichen. Der bereits eingeschlagene Weg, um spätestens im Geschäftsjahr 2026 eine EBIT-Marge von 6 bis 7% bei einem Konzernumsatz von 1,5 Mrd. EUR zu erzielen, wird auch durch das Fokusprogramm "Spotlight" abgesichert.

Aussender: Koenig & Bauer AG Adresse: Friedrich-Koenig-Straße 4, 97080 Würzburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Lena Landenberger Tel.: +49 931 909-4085 E-Mail: lena.landenberger@koenig-bauer.com Website: www.koenig-bauer.com

ISIN(s): DE0007193500 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

