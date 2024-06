Great Place To Work® und das Magazin Fortune haben Five9 als einen der diesjährigen besten Arbeitgeber in der kalifornischen San Francisco Bay Area ausgezeichnet. Five9 ist bereits zum zweiten Mal in dieser prestigeträchtigen Liste vertreten und belegt dieses Jahr den 17. Platz. Die Aufnahme in die Liste bedeutet, dass Five9 die strengen Kriterien übertroffen und sich als einer der besten Arbeitgeber unter den Unternehmen mit Sitz in der San Francisco Bay Area etabliert hat.

Zur Erstellung derFortune Best Workplaces in the Bay Area Liste führte Great Place To Work mehr als 80.000 vertrauliche Befragungen unter den Mitarbeitenden der teilnehmenden Unternehmen durch. In einer Umfrage von Trust Index gaben die Mitarbeitenden ehrliches Feedback zu ihren Erfahrungen. Dazu kommentierten sie 60 Aussagen über ihre Erfahrungen am Arbeitsplatz und beantworteten zwei offene Fragen.

"Im Namen der gesamten Belegschaft von Five9 kann ich sagen, dass wir stolz darauf sind, zum zweiten Mal in die Liste «Best Workplaces in the Bay Area» aufgenommen worden zu sein", so Tricia Yankovich, Chief People Officer von Five9. "Diese prestigeträchtige Auszeichnung ist ein Beweis für unser unermüdliches Engagement, eine Unternehmenskultur zu fördern, in der sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohlfühlen. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Mitarbeitenden unser wertvollstes Kapital sind. Diese Auszeichnung bestätigt uns in unserem Engagement, in ihre berufliche Weiterentwicklung, ihr Wohlbefinden und ihren Gesamterfolg zu investieren."

Die Liste "Best Workplaces in der Bay Area" ist hart umkämpft. Die Antworten auf die Umfragen liefern ein umfassendes Bild der Arbeitsplatzsituation. Die Gewinner wurden unter dem Gesichtspunkt ausgewählt, inwieweit sie für ihre Mitarbeitenden unabhängig von deren Funktion, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Orientierung, Beschäftigungsstatus oder anderen demografischen Merkmalen positive Ergebnisse erzielen können.

Um in die Liste aufgenommen zu werden, müssen Unternehmen als "Great Place To Work Certified" zertifiziert sein, mindestens zehn Mitarbeitende in den USA beschäftigen und ihren Hauptsitz in der San Francisco Bay Area haben.

"Meinen herzlichen Glückwunsch an die Preisträger, die als «Best Workplaces in the Bay Area» ausgezeichnet wurden", so Michael C. Bush, CEO von Great Place To Work®. "Diese Unternehmen setzen sich für ihre Mitarbeitenden ein und werden dafür mit dem wertvollsten Gut in der heutigen Geschäftswelt belohnt: mit Vertrauen."

Im Jahr 2022 belegte Five9 außerdem den 23. Platz bei Fortune Best Workplaces in Technology 2022 (Large), den 19. Platz bei Fortune Best Workplaces in the Bay Area 2022 (Large), den 40. Platz bei Fortune Best Workplaces for Women 2022 (Large), den 46. Platz bei Best Workplaces for Millennials 2022 (Large) und den 46. Platz bei Best Workplaces for Parents 2022 (Large).

Wenn auch Sie dem Team von Five9 angehören möchten, besuchen Sie bitte die Webseite mit unseren offenen Stellen.

Über Five9

Die Five9 Intelligent CX Platform bietet eine umfassende Suite von Lösungen, die es erlauben, mit Kunden über ihren bevorzugten Kanal in Kontakt zu treten, Manager mit Erkenntnissen und Informationen zur Leistung des Contact Centers zu unterstützen und Ihr Unternehmen so zu verbessern, dass es bessere Geschäftsergebnisse erzielt und Bring Joy to CX umsetzt. Unsere Cloud-native, skalierbare und sichere Plattform umfasst Contact Center, Omnichannel Engagement, Workforce Engagement Management, Erweiterbarkeit durch mehr als 1.400 Kooperationspartner und innovative, praxisnahe KI-, Automatisierungs- und Journey-Analytics-Lösungen, die als Teil der Plattform eingebettet sind. Five9 macht für mehr als 2.500 Unternehmen in aller Welt die Leistungsfähigkeit von Menschen, Technologie und Kooperationspartnern nutzbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.five9.com.

Über die Liste "Fortune Best Workplaces in the Bay Area"

Great Place To Work erstellte die Liste "Fortune Best Workplaces in the Bay Area" durch Befragung von Unternehmen, die in den USA zusammen mehr als 8,2 Millionen Menschen beschäftigen. Es gingen mehr als 1,3 Millionen vertrauliche Antworten ein. Davon kamen über 80.000 Antworten von Mitarbeitenden von Unternehmen, die für die Liste "Fortune Best Workplaces in the Bay Area List 2024" in Frage kommen. Die Platzierung auf der Rangliste hängt vom Feedback der Mitarbeitenden ab. Die Unternehmen müssen als Great Place To Work Certified zertifiziert sein, mindestens zehn Mitarbeitende in den USA beschäftigen und ihren Hauptsitz in der San Francisco Bay Area haben. Lesen Sie hier die vollständige Beschreibung der Methodik.

Wenn Sie im kommenden Jahr in die Liste aufgenommen werden möchten, finden Sie hier erste Informationen.

Über Great Place To Work

Als globale Autorität für Arbeitsplatzkultur bringt Great Place To Work 30 Jahre Erfahrung mit wegweisender Forschung und Daten aus 30 Jahren ein, um jedes Unternehmen dabei zu unterstützen, zum hervorragenden Arbeitgeber für alle zu werden. Die unternehmenseigene Plattform und das Modell For All unterstützen Unternehmen dabei, die Erfahrungen jedes einzelnen Mitarbeitenden zu bewerten. Vorbildliche Arbeitsplätze werden als "Great Place To Work Certified" zertifiziert oder in die begehrte Liste "Best Workplaces" aufgenommen.

Folgen Sie Great Place To Work auf LinkedIn, Twitter und Instagram, oder besuchen Sie greatplacetowork.com und abonnieren Sie den Newsletter, um mehr Informationen zu erhalten.

Über Fortune

Fortune steht für preisgekrönte Artikel und eine vertrauenswürdige Berichterstattung für Führungskräfte, die ihr Unternehmen verbessern möchten. Als unabhängiges Unternehmen mit globaler Perspektive und digitaler Flexibilität berichtet Fortune einer neuen Generation von Innovatoren, Machern und Risikoträgern. Online und in gedruckter Form misst Fortune anhand strenger Benchmarks die Leistungen von Unternehmen und nimmt diese in die Pflicht. Fortune schafft Communitys, indem es echte Vordenker und Neuerer zusammenbringt diejenigen, die die Industrie, Wirtschaft und Gesellschaft prägen, und zwar durch aussagekräftige, prestigeträchtige Listen, Veranstaltungen und Konferenzen wie die legendäre Liste der Fortune 500, die CEO-Initiative und "Most Powerful Women". Weitere Informationen finden Sie unter fortune.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240609490197/de/

Contacts:

Hannah Blackington

Corporate Communications Director

Press@five9.com