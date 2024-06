Installateure, die Tigo nutzen, können sich nicht nur mit Tigo-Experten über die neuesten Solarprodukte und Software unterhalten, sondern sie erfahren auch, wie sie Gebrauch von neuen Tigo-Ressourcen machen können, um zu wachsen.

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO), ein führender Anbieter von intelligenten Solar- und Energiesoftwarelösungen, wird das neue Tigo Installer Loyalty Program PV-Hausinstallateure in EMEA auf der Intersolar Europe 2024 vorstellen. Da nachhaltige Energiequellen 30 der gesamten 2023 global produzierten Energie ausmachten, und Solar dazu in steigendem Umfang beiträgt, will Tigo Energy die Solarindustrie durch Initiativen wie dieses Treueprogramm stützen. Durch exklusive Vorteile und Lösungen wird das Tigo Installer Loyalty Program das Engagement und die Fachkenntnis von Installateuren, die mit Lösungen von Tigo arbeiten, honorieren und dadurch deren Erfolg weiterhin sichern. Dadurch wird auch die Bedeutung aller Mitglieder der Lieferkette in der Solarindustrie hervorgehoben.

Die Besucher der Intersolar Europe 2024 können mehr über die Schulungsanforderungen und weitere Voraussetzungen für das Tigo Installer Loyalty Program erfahren, wenn sie an einer der geplanten Präsentationen teilnehmen, die einen Überblick über das Programm geben. Ein umfassender Terminplan dieser Einführungsveranstaltungen ist auf dieser Seite verfügbar. Tigo bietet auf dem Event auch die Gelegenheit, sich für das Programm zu registrieren.

"Wir arbeiten seit Jahren mit Tigo und wir begrüßen diese Initiative für Installateure hier in der Region EMEA," sagte Michael Schmittinger, Managing Director bei MMS Communication GmbH Co. KG. "Unsere Techniker und Systemdesigner haben viel von den Schulungsressourcen der Tigo Academy profitiert. Deshalb bin ich froh, dass diese Plattform in dem Loyalty Program weiterhin eine hohe Bedeutung hat. Wir freuen uns darauf, uns zu beteiligen, zu lernen, beizutragen und unser Solargeschäft weiter auszubauen."

"Während sich die Solarindustrie auf der Intersolar Europe in München trifft, sind wir begeistert, PV-Experten in unser neues Installer Loyalty Program aufzunehmen, unsere neuesten MLPE-Produkte vorzustellen und den Beitrag der Tigo Software zur Steigerung der Systemleistung vorzuführen," sagte Mirko Bindi, Senior VP Sales EMEA MD Europe bei Tigo Energy. "Wir bei Tigo entwickeln die Technologie und serviceorientierte Kultur, die es Installateuren ermöglicht, sich ständig zu verbessern und entlang der gesamten Solarlieferkette Qualität zu garantieren. Dem liegt ständig weiterentwickelte Software zugrunde, die entscheidend für die Umsetzung dieser Ziele ist. Wir freuen uns, all dies in diesem Jahr auf der Intersolar Europe zu präsentieren."

Das Tigo Installer Loyalty Program bietet drei Formen der Teilnahme. Dadurch beziehen die Teilnehmer schrittweise Vorteile, wie Co-Branding, Verfügbarkeit von Leads, maßgeschneidertes Begleitmaterial und Werbung über den Tigo Newsletter. Auch erhalten die Teilnehmer zeitig Zugang zu neuen Produktentwicklungen, einschließlich Teilnahme an Tigo Installer Council Sessions, wo sie dem Unternehmen Feedback geben können. Neben dem neuen Treueprogramm wird Tigo EI Residential vorgestellt, nun auch mit E-mobility über den GO EV Charger. Das Unternehmen wird auch die vor Kurzem eingeführten TS4-Xpräsentieren, eine neue Familie von Flex MLPE-Lösungen für sehr leistungsstarke Solarmodule, die Sicherheit, Überwachung, Optimierung und eine neue Multi-Factor Rapid Shutdown (MFRS)-Funktion für energiekritische Anwendungen bieten. Die TS4-X-Familie bleibt offenen Architekturen und hoher Kompatibilität treu und funktioniert deshalb mit zahlreichen Wechselrichtern von Drittanbietern und unterstützt die modernsten leistungsstarken und bifazialen Solarmodule bis zu 800W.

"Wir führen seit mehr als zehn Jahren Tigo Produkte in unserem Portfolio und die neuen leistungsstarken TS4-X Optimierer sind eine ausgezeichnete Ergänzung unseres Sortiments," sagte Justin Gann, Marketing Manager für Produkte und Lieferanten bei der Krannich Group GmbH. "Wir werden die gesamten Lösungen von Tigo in diesem Jahr auf der Intersolar ausstellen, denn diese Produkte haben sich als sehr zuverlässig und qualitativ wertvoll erwiesen und immer mehr Kunden fragen nach ihnen. Wir sind froh, einen so professionellen Anbieter wie Tigo in unserem Portfolio zu haben."

Darüber hinaus wird Tigo zwei Technical Coffee Breaks abhalten. Dann können Solarexperten sich vom Tigo Produktteam die Spezifikationen der neuen Produktfamilie TS4-X und die Lösung EI Residential erklären lassen. Die Teilnahme an den Technical Coffee Breaks ist kostenfrei. Diese Veranstaltungen finden am 19. Juni und am 20. jeweils um 16:00 Uhr am Stand von Tigo (B4.239) statt.

Bitte besuchen Sie hier die Seite mit den Plänen. Dort finden Sie auch eine komplette Liste mit den Partnern, die Lösungen von Tigo ausstellen, Sie können sich für eine Präsentation über das Installer Loyalty Program registrieren oder ein Treffen mit einem Mitglied des Tigo Teams vereinbaren. Wenn Sie sich über das Installer Loyalty Program informieren möchten, besuchen Sie hier diese Seite.

Tigo Energy wurde 2007 gegründet und ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit verbessern, die Energieausbeute erhöhen und die Betriebskosten von Solaranlagen für Privathaushalte, Gewerbebetriebe und Versorgungsunternehmen senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE (Module Level Power Electronics) und Solar-Optimierungstechnologie mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Die MLPE-Produkte von Tigo maximieren die Leistung, ermöglichen die Energieüberwachung in Echtzeit und bieten die vom Gesetzgeber geforderte Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und fertigt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt für Solaranlagen für Privathaushalte mit Stromspeichern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tigoenergy.com.

