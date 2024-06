SOL, MOTHER, STRUMP ziehen heute die Aufmerksamkeit auf sich

Die drei Kryptowährungen Solana, Iggy Mother und Super Trump haben am heutigen Tage für Schlagzeilen gesorgt. Wie sie sich zuletzt entwickelt haben und was zu den Kursentwicklungen geführt hat, wollen wir im Folgenden näher analysieren. Ebenso zeigen wir auf, wie solche Chancen früher identifiziert werden können. Lesen Sie nun den Beitrag, um nichts zu verpassen.

Solana stärkt Netzwerk weiter

Eine der größten Schwachstellen von Solana sind derzeit die Überlastungsprobleme aufgrund der hohen Nachfrage. Dadurch kam es zu einer Abbruchsrate von zeitweise 75 % der Transaktionen. Mittlerweile wurden jedoch schon einige Maßnahmen der Entwickler eingeleitet, die das Problem adressieren.

Schon jetzt konnte die Transaktionsabbrüche auf 42,7 % reduziert werden, was die Benutzerfreundlichkeit bereits verbessert hat. Denn seit April wurde eine Reihe von Upgrades durchgeführt, wie zuletzt v1.18.15. Zudem sind die Erwartungen hoch, dass das Firedancer Upgrade, welches noch in diesem Sommer eingeführt werden soll, zu einer weiteren Verbesserung der Umstände beitragen wird.

Erfolgreiche vs. unerfolgreiche Transaktionen auf Solana | Quelle: Dune - @scam_eth

Überdies hat die Solana Foundation weitere Schritte eingeleitet, um gegen Validatoren vorzugehen, welche an Sandwich-Attacken beteiligt sind. Künftig sollen besonders strenge Maßnahmen eingeführt werden, wie die Entfernung aus dem Delegationsprogramm.

Schon jetzt wurden einige Validatoren aus dem Netzwerk entfernt, wobei es sich um eine endgültige Entscheidung handelt. Somit sollen die Retail-Nutzer besser vor ausbeuterischen Praktiken geschützt werden, was wiederum die Attraktivität der Blockchain steigern dürfte.

Wenn dann noch die Transaktionsfehler behoben werden, könnte Solana neben bereits Stablecoin, DEX-Volumen, NFT-Volumen noch in weiteren Metriken zum Marktführer werden. Dennoch reagierte SOL mit einem Kursplus von 0,51 % relativ verhalten auf die Nachrichten.

MOTHER-Coin von Iggy Azalea steigert den Nutzen

Die australische Rapperin Iggy Azalea, die mit Liedern wie "Fancy" und "Black Widow" berühmt geworden ist, führte kürzlich ihren eigenen Memecoin mit dem Namen MOTHER auf der Blockchain von Solana ein. Der Coin hat eine große Aufmerksamkeit erfahren und für Kontroversen gesorgt.

So gab es unter anderem Vorwürfe, dass 20 % der Gesamtversorgung der MOTHER-Coins zuvor von Insider erworben wurden. Diese wurden unmittelbar nach dem Start verkauft und haben hohe Gewinne eingebracht.

Jedoch wurden von Iggy Azalea weitere Maßnahmen eingeleitet, um das Vertrauen wiederherzustellen. Unter anderem gibt es Burnings, welche die Gefahr von Rug Pulls verhindern sollen. Ansonsten wurde ein Team für die weitere Entwicklung des Memecoins aufgestellt. Ebenso engagiert sich die Künstlerin selbst aktiv in der Community.

Zuletzt wurde bekannt gegeben, dass ihre Coins nun bei dem von ihr mitgegründeten Telekommunikationsunternehmen für Käufe von Telefonen und zur Zahlung der monatlichen Gebühren verwendet werden können. Ebenso soll die Werbung des Unternehmens angepasst werden, sodass der Memecoin eine noch größere Aufmerksamkeit erhält.

Durch die positiven Nachrichten konnte der MOTHER-Coin heute um 33,1 % steigen. Ebenso legte der Celebrity-Coin von Caitlyn Jenner um 36,5 % zu. Die Token für Andrew Tate fielen, wie Top G um 57,2 % und Real Nigger Tate um 37,8 %. Aufgrund des neuen Trends dürften vermutlich bald viele weitere Celebrity-Token erscheinen.

Dennoch handelt es sich bisher um einen noch relativ neuen Memecoin-Sektor, auf welchem vermutlich in nächster Zeit einige weitere Celebrities einsteigen werden. Aber auch andere Künstler könnten möglicherweise ihre eigenen Memetoken herausgeben, um alternative Einnahmequellen zu erschließen, welche unabhängig von inflationären Fiatwährungen sind sowie neuartige Funktionen und Interaktionsmöglichkeiten bieten.

Super Trump baut seine Reichweite weiter aus

Einer der bekanntesten PolitFi-Coins ist Super Trump geworden, der sich mittlerweile mit einer Marktkapitalisierung von 54,45 Mio. USD auf Platz 6 in diesem Sektor befindet. Auch heute konnte er zeitweise um rund 12 % steigen und befindet sich immer noch mit 10,4 % im Plus. Denn der Optimismus der Investoren ist zuletzt wieder zurückgekehrt.

Super Trump ist über die letzten Wochen vermehrt dadurch aufgefallen, dass er sich in entscheidenden Kryptorankings an der Spitze halten konnte. Unter anderem gehören dazu die Trends auf CMC, CoinGecko und DEXTools. Ebenso wurde ein Auftritt auf dem berühmten Krypto-Kanal von Crypto Banter angekündigt. Hinzu kam Billboard-Werbung in Las Vegas und Trucks mit Werbetafeln.

Geschafft hat es Super Trump durch Community-Aktionen. Ebenso hat er seinen Nutzen durch den Retro-P2E-Shooter Biden Killer gesteigert, für welchen nun auch Turniere veranstaltet werden. Zudem wurde ein neues Listing an der Kryptobörse von BingX vorbereitet, welches am 12. Juni stattfinden wird.

Super Trump profitiert von der Aktualität des Wahlkampfes in den USA. Bis zur Wahl am 5. November dürfte der Coin somit Nutznießer des Trends sein. Sollte Trump dieses Mal wieder gewählt werden, gewinnt Super Trump auch darüber hinaus Rückenwind durch die Aufmerksamkeit und kontroversen Schlagzeilen. Dies war zuletzt bei vielen anderen PolitFi-Coins wie MAGA (TRUMP), MAGA Hat, Sealana und vielen weiteren zu sehen.

KI-Tools für den Kryptomarkt können Verluste reduzieren und Gewinne vergrößern

Die in diesem Beitrag vorgestellten Kryptowährungen hätten Investoren attraktive Renditen erwirtschaften können, jedoch haben viele die Chance verpasst. Allerdings könnten sie künftig von den Vorteilen der künstlichen Intelligenzen profitieren, welche effektiv die Märkte überwachen und attraktive Chancen mit statistischem Vorteil identifizieren.

Dabei können sie umfangreiche Daten verarbeiten und blitzschnell Handeln, womit sie Menschen überlegen sind. Aber auch ihr rein rationales Handeln ohne negative Beeinflussung von Gier und Angst kann Verluste verringen. Daher sollen KIs schon heute 80 % des Handelsvolumens der Finanzmärkte ausmachen.

Eine besonders vielversprechende Lösung bietet nun der KI-Trading-Coin von WienerAI. Denn er verspricht, den Investoren endlich die Vorteile zu geben, welche sie sich schon so lange erhofft haben. Somit können sie besser im Wettkampf mit den größten internationalen Finanzexperten und deren künstlichen Intelligenzen bestehen.

Sie sollen sich vorwiegend durch ihre Anfängerfreundlichkeit auszeichnen, sodass sie sich von jedem schnell und einfach nutzen lassen. Hinzu kommen einige fortschrittliche Funktionen für den Handel von Kryptowährungen, wobei sogar dezentrale Handelsplätze mit neu gelisteten Coins unterstützt werden.

Darüber hinaus bietet es eine Garantie für die niedrigsten Marktpreise, da unterschiedliche Börsen miteinander verglichen werden. Weitere Vorteile sind die hohe Ausführungsgeschwindigkeit, der gebührenfreie Dienst und der MEV-Schutz, wobei letzterer die Preismanipulationen anderer Bots verhindert.

Über den Presale können 30 % der Gesamtversorgung von 69 Mrd. $WAI-Coins erworben werden. Aktuell liegt ihr Preis noch bei 0,000717 USD, jedoch wird er schrittweise erhöht, sodass sich ein früher Einstieg lohnt. Zudem wird bereits jetzt eine Staking-Rendite in Höhe von 209 % pro Jahr gezahlt. Schon jetzt konnte der Vorverkauf 5,34 Mio. USD einwerben.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.