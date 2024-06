Sealana explodiert über 4 Mio. $: Letzte Chance vor Börsen-Listing

Der Vorverkauf von Sealana (SEAL) hat mittlerweile schon erfolgreich die 4-Millionen-Dollar-Marke überschritten und positioniert sich damit als nächster vielversprechender Meme-Coin, deren Wert explodieren könnte. Dieser auf der Solana-Blockchain basierende Meme-Coin hat dank des charmanten Maskottchens, immer mehr Zulauf erhalten. Denn Sealana geht schon im Presale viral.

Sealana ist ein kulturell heißer Meme-Coin, der von einem patriotischen, fettleibigen amerikanischen Redneck-Robben inspiriert ist - das ganze Konzept ähnelt stark der Figur aus South Park World of Warcraft. Dieser einzigartige Charakter hat das Interesse und die Sympathie der Krypto-Community geweckt. Denn South Park ist in der Meme-Community gleichermaßen bekannt wie beliebt. Dieser Wiedererkennungseffekt dürfte die Nachfrage nach Sealana weiter schüren.

Potenzielle Investoren haben nun noch gut zwei Wochen Zeit, um sich ihre Token zu sichern, bevor sie auf den allgemeinen Markt kommen. Der Vorverkauf endet nämlich offiziell am 25. Juni 2024 um 20 Uhr deutsche Zeit. Die zunehmende FOMO ist immer stärker spürbar. Die Stimmung wird bullischer, nachdem der Presale schon über 4 Millionen Dollar eingesammelt hat.

Direkt zum Sealana Presale

Sealana has got some big news for y'all today! After a long night of drinking, doin' American $SEAL things and blacking out! He woke up with some real mental clarity and made the call that the Presale's gonna end on June 25th at 6 pm UTC!



You know what that… pic.twitter.com/va7W8abVjb