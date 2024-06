B2Prime, B2Prime, ein weltweit führender Multi-Asset- und Multi-Market-Anbieter von Prime of Prime-Liquidität, und Spotware, ein führender und innovativer Anbieter von Handelsplattformen, haben eine strategische Partnerschaft angekündigt.

B2Prime, a Prime of Prime multi-asset liquidity provider, and cTrader, Spotware's flagship trading platform, have established a strategic partnership to expand trading opportunities. (Photo: Business Wire)

Die cTrader-Plattform von Spotware ist bekannt für ihre fortschrittlichen Funktionen, die sich an professionelle Trader richten:

Klare und atemberaubende Benutzeroberfläche Optisch ansprechende und umfassende Benutzeroberfläche mit der Möglichkeit zur umfassenden Anpassung.

Multi-Asset-Handel ohne Latenz ? Eine breite Palette von unterstützten Anlageklassen sowie blitzschnelle Ordereingabe und -ausführung.

Markttiefe (DOM) ? Level-II-Kurse ermöglichen es Händlern, die Marktstimmung einzuschätzen und potenzielle Kursbewegungen mit höherer Genauigkeit zu antizipieren.

Höchste Verfügbarkeit ?cTrader bietet plattformübergreifende Zugänglichkeit mit seinen Desktop-, Mac-, Web- und Mobil-Apps (iOS und Android).

Fortschrittliches Risikomanagement ? cTrader-Benutzer sind mit hochentwickelten Schutz-Tools ausgestattet, um mit Vertrauen zu handeln.

Algo-Trading-Lösungen Out-of-the-Box-Ökosystem für Algo-Trading, mit cBots, Indikatoren und Plugins.

Social-Trading-Plattform ? cTrader Copy ist eine integrierte Plattform, auf der sich Strategieanbieter und Anleger treffen.

Nicholas Chrysochos, exekutiver Direktor von B2Prime, bemerkt dazu:

"Zahlreiche Hedgefonds, Vermögensverwalter, professionelle Händler, algorithmische Händler, systematische Händler und vermögende Privatpersonen haben großes Interesse am Zugang zu unserem umfangreichen Liquiditätspool gezeigt. Als Reaktion auf diese wachsende Nachfrage haben wir uns für cTrader als Plattform entschieden, über die diese Kunden Zugang zu unseren maßgeschneiderten Liquiditätsprodukten in einer Vielzahl von Jurisdiktionen erhalten können. Wir sind von der CySEC lizenziert, was uns erlaubt, den gesamten EU-Markt zu bedienen, und wir besitzen auch Lizenzen in Mauritius und auf den Seychellen. Dieses strategische Wachstum ist Teil unseres Engagements, unseren Kunden dabei zu helfen, sich auf wettbewerbsfähigen globalen Märkten zu behaupten.

Derzeit verfügt B2Prime über mehrere herausragende Plattformen, nämlich OneZero, PrimeXM, jetzt cTrader, und FIX API-Konnektivität.

Ilia Iarovitcyn, CEO von Spotware Systems, kommentiert.

"Wir freuen uns, unser Netzwerk zur Bereitstellung von Liquidität kontinuierlich auszubauen, das Angebot an Assets zu erweitern und die Zuverlässigkeit unserer Handelsumgebung zu verbessern. Die Partnerschaft mit B2Prime trägt dazu bei, dass wir unseren Endkunden wettbewerbsfähige Preise und ein außergewöhnliches Handelserlebnis bieten können. Mit unserer Spitzentechnologie und dem strategischen Wachstum von B2Prime sind wir zuversichtlich, Innovation und Erfolg für unsere Kunden auf der ganzen Welt voranzutreiben."

Die Zusammenarbeit zwischen B2Prime und Spotware erweitert das Dienstleistungsangebot von B2Prime und verbessert das Liquiditätsangebot von cTrader erheblich und macht es noch wettbewerbsfähiger. Mit einem Portfolio von über 200 Instrumenten in sechs Anlageklassen Forex, Krypto-CFDs, Spot-Indizes, Edelmetalle, Rohstoffe und NDFs bietet B2Prime eine der umfassendsten Liquiditätslösungen auf dem Markt.

Das Unternehmen garantiert den Zugang zu den umfangreichsten Liquiditätspools, die von den renommiertesten Anbietern stammen und wettbewerbsfähige Spreads und eine schnelle Ausführung gewährleisten. Darüber hinaus bietet B2Prime Prime-Margin-Konten in mehreren Währungen und einen institutionellen Tiered-Margin-Ansatz.

Spotware ist ein globaler Technologieanbieter, der seit über 14 Jahren erfolgreich innovative Fintech-Lösungen und -Infrastrukturen anbietet. Das Unternehmen hat ein hochentwickeltes Netzwerk von über 240 Brokern und Prop-Firmen aufgebaut. Mit einer Nutzerbasis von mehr als 4 Millionen Händlern zeichnet sich cTrader, das Flaggschiff von Spotware, durch seine unvergleichliche Innovationskraft und benutzerfreundliche Oberfläche aus und setzt damit branchenweit neue Standards.

