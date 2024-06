Fielmann steht vor der Übernahme von Shopko Optical. So hat die deutsche Optikerkette eine Vereinbarung zum Erwerb des augenoptischen US-Einzelhandelsunternehmens abgeschlossen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Montag in Hamburg mit. Demnach werde Shopko mit rund 290 Millionen US-Dollar bewertet. Die Übernahme soll voraussichtlich im dritten Quartal des laufenden Jahres abgeschlossen sein, behördliche Genehmigungen stehen noch aus. Laut Fielmann betreibt Shopko in 13 US-Bundesstaaten mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...