Costco Wholesale Corp. hat in den letzten zehn Jahren beeindruckendes Wachstum verzeichnet, wobei die Aktie eine Gesamtrendite von etwa 760% erzielte, verglichen mit etwa 227% des S&P 500. Besonders bemerkenswert ist diese Leistung im herausfordernden Einzelhandelssektor. Ein Schlüsselfaktor für die Stärke des Unternehmens ist seine solide Wachstumsstrategie mit einer Steigerung des Gewinns je Aktie um etwa 13% jährlich im vergangenen Jahrzehnt. Dennoch preisen Investoren die Aktie mittlerweile zu etwa dem 50-fachen der erwarteten Gewinne, was über dem historischen Durchschnitt liegt. Experten sehen das Upside-Potenzial durch diese Bewertung nun als begrenzt an, da der Großhändler mit einem Erfolgskonzept etabliert ist, das auf niedrigen Preisen für Mengenkäufer in über 1.100 Lagerhäusern weltweit basiert, mit etwa 73% des [...]

Hier weiterlesen