Die NÜRNBERGER trennt sich von ihrem Pensionsfonds, den voraussichtlich zum 01.01.2025 die Metzler Pension Management GmbH übernimmt. Metzler will damit seine Marktposition ausbauen. Die Leistungsansprüche der bestehenden Kunden sollen von der Übernahme unberührt bleiben. Der gesamte Bestand an Versorgungsverhältnissen der NÜRNBERGER Pensionsfonds AG (NPF) geht voraussichtlich zum 01.01.2025 an die Metzler Pension Management GmbH. Es geht dabei - Stand Ende 2023 - um mehr als 700 Unternehmen mit ...

