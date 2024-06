© Foto: Unsplash



Sind Nvidia-Aktien heute (10.06.2024) tatsächlich 90 Prozent gefallen? Und welche News treiben eigentlich die Crowdstrike-Aktie? Nvidia-Anleger, die heute in ihr Depot schauen, könnten über einen Kurseinbruch von 90 Prozent erschrocken sein. Notierte die Aktie am Freitag (07.06.2024) noch bei etwa 1.210 US-Dollar, sind es heute (10.06.2024) nur noch etwa 120,89 US-Dollar. Doch in diesem Fall können wir Entwarnung geben. Nvidia-Aktien sind nicht etwa um 90 Prozent eingebrochen, sondern das Unternehmen hat einen zuvor bereits angekündigten Aktiensplit von 10:1 durchgeführt. Anleger, die beispielsweise zuvor 100 Aktien besaßen, erhalten mit dem heutigen Tag 900 weitere Wertpapiere. …