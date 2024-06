NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Apple sind am Montag nach dem Auftakt der hauseigenen Entwicklerkonferenz WWDC24 abgesackt. Zunächst leicht schwächer gestartet, büßten sie zuletzt am Ende des Dow Jones Industrial 2,2 Prozent auf 192,64 US-Dollar ein.

Damit reagierten die Anleger enttäuscht auf die KI-Offensive des Konzerns. Dass der iPhone-Konzern in großem Stil neue Funktionen in Sachen Künstliche Intelligenz (KI) auf seine Smartphones und andere Geräte bringen will, überraschte nicht. Am Markt wurde mit Blick auf die Kursverluste der Aktie auf "recht hohe Erwartungen der Anleger" angesichts der lang erwarteten Ankündigungen rund um KI verwiesen.

Unter den drei Superschwergewichten am US-Markt wurde Apple angesichts der aktuellen Kursverluste damit nun auf den dritten Platz verwiesen. Platzhirsch bleibt Microsoft mit einer Marktkapitalisierung von 3,17 Billionen Dollar. Zweitwertvollster Börsenkonzern ist jetzt der Chiphersteller Nvidia mit rund 3 Billionen Dollar, gefolgt vom Apple-Konzern, der nun 2,96 Billionen Dollar auf die Waage bringt./ck/men