WHITE OAK/INDIANAPOLIS (dpa-AFX) - Der US-Arzneimittelhersteller Eli Lilly kann weiter auf eine Zulassung seines Alzheimermittels Donanemab in den USA hoffen. Ein Beratergremium bei der US-Gesundheitsbehörde FDA attestierte dem Medikament einen Nutzen bei Patienten in frühen Krankheitsstadien, wie die Behörde am Montag mitteilte. Eine Entscheidung über eine Zulassung von der FDA wird gegen Ende des Jahres erwartet. Zunächst will die Behörde prüfen, wie viele Patienten von dem Mittel profitieren könnten und ob der Nutzen die Risiken überwiegt. Lilly hatte sich ursprünglich eine schnellere Zulassung erhofft, dann schaltete die FDA jedoch im März ein externes Beratergremium ein. Die Aktie des Pharmakonzerns gewann in New York 1,5 Prozent./men