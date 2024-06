Toronto (ots/PRNewswire) -Tochtergesellschaft Valour tilgt weitere Darlehen in Höhe von 5 Millionen US$, verwaltetes Vermögen (Assets under Management, AUM) erreichet 837 Millionen C$ (607 Millionen US$), was ein jährliches Wachstum von 64,9 % mit starken Nettozuflüssen von 6,9 Millionen C$ (5,08 Millionen US$) widerspiegelt- Bitcoin-Treasury und Kauf von 110 Bitcoins: DeFi Technologies hat sich für Bitcoin als primäre Reserve entschieden und 110 Bitcoins gekauft, um diese Strategie einzuleiten. Dies spiegelt das Vertrauen in den Schutz von Bitcoin vor Geldentwertung und das Potenzial zur Erweiterung der Finanzbasis des Unternehmens wider.- Valour AUM und Rückzahlung von Krediten: Valour meldet ein verwaltetes Vermögen von 837 Millionen C$ (607 Millionen US$) zum 31. Mai 2024, was einem Anstieg von 64,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Valour hat außerdem erfolgreich weitere 5 Millionen US$ an ausstehenden Darlehen zurückgezahlt, die durch BTC- und ETH-Sicherheiten gesichert sind, nachdem zuvor bereits 19,5 Millionen US$ zurückgezahlt wurden.- Einführung innovativer Produkte und neuer Unternehmungen: Valour Inc. führte mehrere innovative ETPs ein, darunter das Valour Internet Computer (ICP) ETP, das Valour Toncoin (TON) ETP, das Valour Chainlink (LINK) ETP und das weltweit erste renditeträchtige Bitcoin (BTC) ETP. Darüber hinaus erwirtschaftete der DeFi-Alpha-Handelsbereich im zweiten Quartal rund 113,8 Millionen C$ (83,4 Millionen US$) mit risikoarmen Arbitrage-Geschäften.DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens ("DeFi") leistet, freut sich bekannt zu geben, dass es Bitcoin als primäres Reserve-Asset für die Finanzverwaltung eingeführt hat und 110 Bitcoins erworben hat, um diese Strategie zu starten.Bitcoin ist jetzt eine wichtige Anlageklasse mit einem Marktwert von über 1 Billionen $. DeFi Technologies ist der Ansicht, dass es sich um ein einzigartiges, knappes und begrenztes Gut handelt, das eine sinnvolle Absicherung gegen Inflation und einen sicheren Hafen vor Geldentwertung darstellt. Darüber hinaus ist es aufgrund seiner digitalen und architektonischen Widerstandsfähigkeit eine bevorzugte Alternative zu herkömmlichen Anlagen. Angesichts des erheblichen Wertunterschieds zwischen Bitcoin und anderen traditionellen Vermögenswerten ist DeFi Technologies davon überzeugt, dass Bitcoin das Potenzial hat, überdurchschnittliche Renditen zu erwirtschaften, da es zunehmend an Akzeptanz gewinnt.Valour AUM-Update und Rückzahlung von KreditenDas Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten (Exchanged Traded Product, "ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, zum 31. Mai 2024 ein verwaltetes Vermögen ("AUM") von 837 Millionen C$ (607 Millionen US$) gemeldet hat. Diese Zahl stellt einen signifikanten Anstieg von 64,9 % gegenüber dem Vorjahr dar, der auf einen starken Nettozufluss von 6,9 Millionen C$ (5,08 Millionen US$) und die Aufwertung der Vermögenspreise im Vergleich zum Vormonat zurückzuführen ist.Valour hat zudem erfolgreich weitere 5 Millionen US$ an ausstehenden Krediten zurückgezahlt, die durch 1077 ETH besichert sind. Diese Rückzahlung, die ohne die Aufnahme von zusätzlichem Eigen- oder Fremdkapital erfolgte, setzte etwa 2044 ETH in Valours Betriebsvermögen frei und ermöglichte damit potenzielle Einsätze und zusätzliche Einnahmen. Dies kommt zu den ausstehenden Darlehen in Höhe von 19,5 Millionen US-Dollar hinzu, von denen DeFi Technologies bekannt gab, dass Valour sie am 7. Mai 2024 erfolgreich zurückgezahlt hat.Die Schuldentilgung in Höhe von 19,5 Millionen US$, 5 Millionen US$ und der Kauf von 110 Bitcoin (7,9 Millionen US$) als Rücklage wurden durch Einnahmen aus dem DeFi-Alpha-Handelsbereich, dem neuesten Geschäftsbereich des Unternehmens, finanziert, der im zweiten Quartal bisher etwa 113,8 Millionen C$ (83,4 Millionen US$) aus risikoarmen Arbitrage-Geschäften erwirtschaftet hat. Ende Mai 2024 verfügte DeFi Technologies über einen hohen Bargeldbestand von ca. 69,9 Millionen C$ (51 Millionen US$), was die solide Finanzlage des Unternehmens und seine Fähigkeit zu weiterem Wachstum und strategischen Investitionen unterstreicht."Wir haben Bitcoin als unser primäres Reserve-Asset gewählt, was unser Vertrauen in seine Rolle als Absicherung gegen Inflation und als sicherer Hafen vor Geldentwertung widerspiegelt", sagte Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer von DeFi Technologies. "Als die Anlage mit der besten Wertentwicklung in den letzten zehn Jahren bietet Bitcoin ein beträchtliches kurz- bis langfristiges Potenzial, um die Schatzkammer des Unternehmens zu erweitern. Unser starkes Wachstum der verwalteten Vermögen im Vergleich zum Vorjahr spiegelt die anhaltende Nachfrage nach unseren innovativen ETP-Produkten und das Vertrauen der Anleger wider. Das enorme Umsatzwachstum und die starke Cash-Position unterstreichen die Wirksamkeit unserer strategischen Initiativen. Der Erfolg von DeFi Alpha bei der Skalierung unseres Ertragsmodells und unsere bahnbrechenden Produkte zeigen unser Engagement, sichere, diversifizierte und zugängliche Anlageoptionen für digitale Vermögenswerte anzubieten. Unsere erfolgreichen Darlehensrückzahlungen sind ein weiterer Beweis für die Widerstandsfähigkeit unserer operativen Strategie. Wir sind begeistert von unseren Zukunftsaussichten und freuen uns darauf, unsere Position im Bereich der digitalen Assets weiter auszubauen."Zusammenfassung der jüngsten strategischen FortschritteDer Erfolg von DeFi Alpha Trading Desk: Der DeFi Alpha Trading Desk, der neueste Geschäftsbereich des Unternehmens, hat im zweiten Quartal bisher etwa 113,8 Millionen C$ (83,4 Millionen US$) mit risikoarmen Arbitragegeschäften erwirtschaftet. Diese neue Unternehmung ergänzt die bestehenden Geschäftsbereiche von DeFi Technologies, darunter Valour Digital Asset Management, DeFi Venture Investments, Reflexivity Research und DeFi Infrastructure Support.Valour zahlt 19,5 Millionen $ an ausstehenden Darlehen zurück: Am 7. Mai 2024 gab DeFi Technologies bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. ausstehende Kredite in Höhe von 19,5 Millionen US$, die durch BTC- und ETH-Sicherheiten gesichert waren, erfolgreich zurückgezahlt hat. Durch diese Rückzahlung, die ohne die Aufnahme von zusätzlichem Eigen- oder Fremdkapital erfolgte, wurden ca. 100 BTC und 5.000 ETH in das Betriebsvermögen von Valour zurückgeführt, wodurch potenzielle Staking erfolgen kann und zusätzliche Einnahmen generiert werden konnten. Durch dieses strategische Finanzmanöver entfielen monatliche Zinsaufwendungen in Höhe von ca. 226.000 US$ bzw. 2.712.000 US$ pro Jahr, was die finanzielle Gesundheit und die Fähigkeiten des Kapitalmanagements von Valour unter Beweis stellt.Einführung des Normal Course Issuer Bid: Am 6. Juni 2024 gab DeFi Technologies seine Absicht bekannt, ein Normal Course Issuer Bid (NCIB) zu starten, um bis zu 10 % seiner Stammaktien über die Einrichtungen der CBOE Canada Inc. und andere kanadische alternative Handelsplattformen zurückzukaufen.Einführung von innovativen ETPs: Valour Inc. hat mit der Einführung mehrerer innovativer börsengehandelter Produkte ("ETPs") im Mai 2024 große Fortschritte gemacht:- Bahnbrechende ETPs: Valour stellte den Valour Internet Computer (ICP) ETP, den Valour Toncoin (TON) ETP und den Valour Chainlink (LINK) ETP vor. Diese Produkte, die am 10. Mai 2024 aufgelegt werden, stellen einen wichtigen Meilenstein in der nordischen Investmentlandschaft dar und bieten einen vereinfachten Zugang zu diesen hochmodernen digitalen Anlagen mit einer Verwaltungsgebühr von 1,9 %.- Renditeträchtiges Bitcoin ETP: In Zusammenarbeit mit der Core Foundation lancierte Valour das weltweit erste renditeträchtige Bitcoin (BTC) ETP an der Börse Nordic Growth Market (NGM). Das Valour Bitcoin Staking (BTC) SEK ETP bietet eine Rendite von 5,65 % und steigert damit die Rendite der Anleger bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Verwahrungskontrolle und Sicherheit. Dieses Produkt vereinfacht Bitcoin-Investitionen, indem es Bitcoins an Core-Validatoren delegiert und die Rendite täglich dem Nettoinventarwert (NAV) zurechnet.Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem angesehenen Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen der Finanzmärkte und digitalen Vermögenswerte sind wir entschlossen, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich weiterentwickelnden Finanz-Ökosystem interagieren. Treten Sie der digitalen Gemeinschaft von DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter bei! Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/Informationen zu ValourValour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Product, "ETPs"), die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoin zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF).1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking gehören zur neuartigen, physisch unterstützten Plattform für digitale Vermögenswerte. Darüber hinaus bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an. Die entsprechenden Produkte sind an europäischen Börsen sowie bei Banken und Broker-Plattformen notiert. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Ripple (XRP), Toncoin (TON), Internet Computer (ICP), Chainlink (LINK) Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Staking (BTC), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Das Flaggschiff von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind.Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder aktuelle Informationen und Finanzdaten erhalten möchten, besuchen Sie valour.com.Informationen zu Reflexivity ResearchReflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/Hinweis zur Vorsicht bei zukunftsgerichteten Informationen:Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen über die Eigenschaften von Bitcoin und die Strategie des Unternehmens, Bitcoin als Finanzreserve zu verwenden; das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzen; die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften; und die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Personen, die dieses lesen, nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNGFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Olivier Roussy Newton, Geschäftsführender Direktor, ir@defi.tech, (323) 537-7681Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2434108/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Provides_Monthly_Corpor.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-stellt-monatliches-unternehmens-update-vor-ankundigung-einer-bitcoin-treasury-strategie-302168755.htmlOriginal-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171105/5798298