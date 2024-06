Taipei (ots/PRNewswire) -Auf der Computex 2024, die vom 4. bis 7. Juni in Taipeh stattfand, wurden die neuesten technologischen Entwicklungen vorgestellt. MAXSUN Technologies bestach durch sein beeindruckendes Standdesign, innovative Produkte und eine perfekte Mischung aus Technologie und Ästhetik.Highlights der Messe:1. Innovationszone:MAXSUN stellte mehrere bahnbrechende Produkte vor, darunter das MS-Terminator H770YTX D5 WIFI Motherboard, das für sein Design und seine optimierte DIY-Ästhetik gelobt wurde. Das Konzept des Back-to-Back-Motherboards MS-Terminator B760BKB D5 wurde ebenfalls vorgestellt, bei dem die Grafikkarte auf der Rückseite installiert werden kann, was die Leistung erhöht.2. Dream Nexus:Die Dream Nexus-Sektion, die für "Segel setzen auf Träumen" steht, unterstrich das kreative Können von MAXSUN. In diesem Bereich gab es Limited, eine lebendige und charmante IP, und es wurden themenbezogene Produkte und Waren präsentiert. Dream Nexus verbindet Kreativität mit Technologie und erfreut sich bei den Besuchern großer Beliebtheit.3. Konzeptkunst-Grafikkarten-Backplates:Es wurden mehrere Konzeptkunst-Grafikkarten-Backplates vorgestellt, die ein einzigartiges Design und fantasievolle Konzepte zeigen und den jungen Markt und die Trendkultur ansprechen.4. KI-Trend-Zone:MAXSUN hat mit der NVIDIA GeForce RTX 40 Serie die KI-Technologie erforscht, die sich durch fortschrittliche Kühlung und höhere Energieeffizienz auszeichnet. Diese GPUs verbessern das RTX-beschleunigte KI-Erlebnis und bieten eine beispiellose Grafikleistung.5. Mini-PCs und NAS-Hosts der nächsten Generation:MAXSUNs Mini-PCs und NAS-Server, ausgestattet mit modernster Technologie, wurden offiziell vorgestellt. Ihre kompakte Größe und hohe Leistung definieren das Arbeiten zu Hause und im Büro neu und sorgen für mehr Produktivität.Innovative Produktpalette:1. MS-AiCraft MTL-H:Ein leistungsstarker KI-Mini-PC mit der Intel Meteor Lake-H-Plattform, der für anspruchsvolle KI-Aufgaben entwickelt wurde. Es verfügt über HDMI 2.1 für eine reibungslose Videoausgabe und unterstützt mehrere schnelle Type-C-Anschlüsse.2. MGG White Series:Die MS-GeForce RTX 4080 SUPER MGG White OC16G Grafikkarte besticht durch ihr schlankes Design und ihre überragende Spieleleistung.3. GeForce RTX 4060 LP 8G:Eine kompakte, leistungsstarke Grafikkarte für kleine Gehäuse, die leistungsstarke KI-Funktionen und außergewöhnliches grafisches Rendering bietet.4. Grafikkarten der BTF-Serie:Mit magnetisch abnehmbaren Rückseiten verbergen diese Karten die Stromkabel und sorgen so für ein sauberes, ästhetisch ansprechendes Aussehen.Höhepunkte der Veranstaltung:Der Eröffnungstag verlief sehr lebhaft und zog zahlreiche Besucher mit positivem Feedback an. Die Produkte und Displays von MAXSUN hinterließen einen bleibenden Eindruck und weckten die Vorfreude auf zukünftige Entwicklungen. MAXSUN hat sich mit wichtigen Industriepartnern, darunter Intel und AMD, getroffen, um die Zusammenarbeit zu stärken und Markttrends zu erkunden.Die erfolgreiche Teilnahme von MAXSUN an der Computex 2024 unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Innovation und Exzellenz. Das Unternehmen freut sich darauf, diesen Schwung bei künftigen Veranstaltungen fortzusetzen. Weitere Informationen finden Sie unter WWW.MAXSUN.COM (https://www.maxsun.com/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2433121/image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/maxsun-auf-der-computex-2024-enthullung-von-spitzeninnovationen-302168832.htmlPressekontakt:maoxiaodi@sk1999.comOriginal-Content von: MAXSUN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175231/5798306