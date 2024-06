ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Neuwahlen in Frankreich:

"Woher die von Macron offenbar erhoffte Trendwende kommen soll, ist unklar. Die Unzufriedenheit mit der Migrationspolitik - Sorgenthema Nummer eins zumindest bei den Wählern der Rechten - wird in den kommenden Wochen kaum verschwinden. Und dass der Stern des früher als "Jupiter" bejubelten Macron plötzlich wieder hell erstrahlt, erscheint eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es sein Kalkül, dass die bei nationalen Wahlen traditionell höhere Wahlbeteiligung den Rechtsextremen schadet. Aber gewiss ist das nicht. Gut möglich ist, dass das Ergebnis die "Cohabitation" sein wird. Zumindest teilweise wäre dann das politische Leben lahmgelegt. Und das in einer Zeit der vielen Krisen - Ukraine, Klima, Wirtschaft -, in der ein starkes Frankreich dringend gebraucht wird."