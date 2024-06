Die endgültige Preisfestsetzung durch den Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV-SV) ebnet den Weg für einen noch umfangreicheren Patientenzugang

Mahana Therapeutics, ein führender Anbieter von verschreibungspflichtigen digitalen Therapieprodukten, gab heute bekannt, dass die Preisverhandlungen mit dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV-SV) abgeschlossen sind. Der von den deutschen Krankenkassen beauftragte GKV-SV ist für die Festsetzung des Dauerpreises von digitalen Gesundheitsanwendungen (auch DiGA, Abkürzung für Digitale Gesundheitsanwendungen) nach deren dauerhafter Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis (durch das BfArM, Abkürzung für Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) zuständig. Cara Care für Reizdarm wird seit November 2023 dauerhaft von allen gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland erstattet und ist damit für alle PatientInnen mit einem Reizdarmsyndrom (RDS) zugänglich.

Cara Care for IBS can be prescribed and re-prescribed for 90 days and is approved for patients aged 18 to 70. Cara Care for IBS complements medical guidelines and can be used in combination with standard of care therapies or as a stand-alone therapeutic option. (Photo: Business Wire)