Bad Wimpfen (ots) -Unter dem Motto "We're On Your Team" sorgt Lidl als "Offizieller Partner der UEFA EURO 2024TM" ab dem 14. Juni in den UEFA Fan Zones in Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart sowie vor einigen Stadien für den Frische-Kick und Siegermomente. Dort bietet der Lebensmitteleinzelhändler den Besuchern frisches Obst sowie verschiedene Mitmachaktionen wie zum Beispiel eine Fotobox oder einen Flipper mit der Chance auf großartige Gewinne.Durch das Angebot von Obst liefert Lidl zur UEFA EURO 2024TM leckere, gesunde Obst-Snacks. Damit macht der Lebensmitteleinzelhändler im Rahmen seines Nachhaltigkeitsengagements eine bewusste Ernährung für alle Fans leicht zugänglich und unterstützt einen gesunden Lebensstil, zu dem ebenso Sport wie zum Beispiel Fußball und Bewegung gehört.Auch die 21 Gewinner-Gemeinschaften der Lidl Fan Feste können sich auf gesunde Obst-Snacks freuen. Bei einem "Private Viewing" eines Gruppen- oder K.-o.-Spiels der UEFA EURO 2024TM mit 50 bis 250 Personen versorgt Lidl die Teilnehmer unter anderem mit leckeren Stullen-Variationen und frischem Obstsalat vom Food Truck sowie kostenlosen Getränken. Eine Kinderspielstation und weitere Überraschungen runden die Veranstaltung ab. Für das Fan Fest konnten sich Gruppen wie Vereine, soziale Einrichtungen oder Nachbarschaften mit einem Video ihrer Teamaufstellung von mindestens fünf Personen online oder über WhatsApp bewerben.Über die Lidl Plus-App zum FinaleLidl-Kunden haben nun auch die Chance, beim Endspiel der UEFA EURO 2024TM hautnah dabei zu sein: Nach der Verlosung von 10.000 Tickets für die EM-Fußballspiele der Gruppenphase und K.-o.-Runde startet Lidl das zweite exklusive Gewinnspiel über die Lidl Plus-App. Vom 10. bis 23. Juni erhalten registrierte App-Nutzer täglich ab einem Einkaufswert von zehn Euro jeweils ein Gewinnspiel-Los. Mit einem Klick auf "Teilnahme abschicken" können Lidl-Kunden abhängig vom Einkaufswert mehrere Lose digital einlösen und zwei von insgesamt 100 Tickets für das Finale der Fußball-Europameisterschaft in Berlin gewinnen."Lidl Fan Tour": "Schmiso" stellt die Fans in den MittelpunktWas um die UEFA EURO 2024TM herum passiert, zeigt Sportmoderator Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld mit der "Lidl Fan Tour" auf den Lidl Social Media Kanälen. Während seines Roadtrips durchs Land besucht er unter anderem die Lidl Fan Feste, gibt Einblicke in die Versorgung der Fans mit frischem Obst in den Austragungsstädten und blickt mit ausgewählten Gästen auf die Fußballereignisse.Als Partner der Fans macht Lidl die UEFA EURO 2024TM in den über 3.250 Filialen, in Print, Online, Radio, TV und in den sozialen Medien mit vielzähligen Aktionen, Angeboten und Produkten zum einmaligen Erlebnis für alle. Zudem werden die Inhalte und Aktivierungen durch Medienkooperationen mit Sportportalen beworben. Dabei gibt es im Turnierverlauf exklusive Ticket-Gewinnspiele für alle Fans. Zuvor hat der Lebensmitteleinzelhändler im Rahmen der offiziellen Partnerschaft bei der UEFA EURO 2024TM bereits Plätze im "Lidl Kids Team" für die Rolle der Einlaufkinder verlost.Weitere Informationen zum Engagement im Rahmen der Partnerschaft mit der UEFA EURO 2024TM finden Sie unter www.lidl.de/fußball-aktionen (http://www.lidl.de/fu%C3%9Fball-aktionen).