Börsenparty geht weiter: Die Zeit ist gekommen - diese Aktie könnte jetzt durchstarten!

Diese Übernahme könnte eine komplette Neubewertung auslösen.

Liebe Leserinnen und Leser,

die erfolgreichsten Investoren in der heutigen Zeit nutzen die großen Trends und die "Digitalisierung" ist sicherlich heutzutage ein wichtiger Megatrend, der mittlerweile sämtliche Lebensbereiche betrifft. Ein Gutachten des Aktionsrats Bildung vergleicht die digitale Entwicklung sogar mit der Erfindung des Buchdrucks - wie eine Revolution, aber wesentlich schneller!

Die digitale Revolution wird immer mehr Bereiche unseres täglichen Lebens erfassen. Denn mit dem autonomen Fahren, der Blockchain oder dem Cloud-Computing stehen derzeit noch viele Technologien in den Startlöchern, die das Potenzial haben, die Welt in ähnlichem Maße zu verändern wie das Internet.

Ein Vordenker und frühe Vogel, wenn es um die Digitalisierung von Abläufen geht ist definitiv der Gründer, Vorstand und CEO unserer heutigen Neuvorstellung 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; Ticker-Symbol: 123F), Boris Polenske.

Polenske hat sich zur Aufgabe gemacht das vielleicht undigitalste Business zu digitalisieren, nämlich die Fahrschulen und das macht er seit einigen Jahren äußerst erfolgreich!

123fahrschule wurde erst 2016 gegründet und wuchs innerhalb von nur 5 Jahren zu Deutschlands größter Fahrschulkette für Privatkunden!



Digitalisierung - Deutschland besitzt enormes Aufholpotenzial

Sehr nachdenklich muss uns die sehr detaillierte Studie "IMD World Digital Competitive Ranking 2023" des IMD World Competitive Center stimmen da sie belegt, was viele Experten schon lange wissen:

Deutschland ist ein digitales Entwicklungsland!

Anstatt Besserung ist nämlich eher ein Rückschritt in Sicht. Deutschland pendelt seit Beginn der Studie im Jahr 2016 unter 63 untersuchten Ländern zwischen den Plätzen 15, 17 und 18 und stand im Jahr der letzten Messung in 2023 bei nun 67 untersuchten Ländern nur noch auf Platz 23!

worldcompetitiveness.imd.org

Besonders auffällig ist die eher enttäuschende Position 15 von Deutschland im Peer Group Ranking Europa- Naher Osten - Afrika

Wenig Hoffnung auf rasche Fortschritte bei der Digitalisierung

Lautet eine Headline im Digitalreport 2024 des European Center for Digital Competitiveness:

Quelle: European Center for Digital Competitiveness

Demnach sind rund 95 Prozent der Spitzenkräfte aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung davon überzeugt, dass Deutschland bei der Digitalisierung in vielen Bereichen hinterherhinkt, während nur 4 Prozent das Land für gut aufgestellt halten.

Seit 2016 auf der Pole Position - nun sollen die Früchte geerntet werden

Diese digitale Wüste möchte 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; Ticker-Symbol: 123F)definitiv ändern und nimmt hierbei in Deutschland eine beachtliche Vorreiterrolle ein.

Die 123fahrschule SE hat sich seit der Gründung vor allem auf die Digitalisierung der klassischen Führerscheinausbildung in Deutschland spezialisiert und wächst als größte Anbieter in der deutschen Fahrschulbranche immer weiter, das Unternehmen betreibt mittlerweile Filialen an über 60 Standorten.

Auch in der Zukunft wird die 123fahrschule SE der führende Fahrschulanbieter in Deutschland sein, da sie kontinuierlich neue Fahrschulen eröffnen, den Markt durch Fusionen und Übernahmen konsolidieren und darüber hinaus die Branche digitalisieren, und das wohl mit überragenden Gewinnmargen!

Im Geschäftsjahr 2023 ist es dem Unternehmen gelungen, den Umsatz um +23,7 % zum Vorjahreszeitraum auf über 20 Millionen Euro zu steigern. Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich um +66,8 %. Wachstums- und Ergebnissteigerungen, wovon viele andere Branchen träumen können.

Enormes Wachstum in allen Geschäftsbereichen!

Durch eine vor Kurzem erfolgte, sehr spektakuläre Übernahme hat sich der Konzern selbst ein neues Geschäftsmodell ermöglich!

Simulatoren ermöglichen ein neues Geschäftsmodell

Letzten Monat hat der Konzern eine Übernahme bekannt gegeben, deren Tragweite viele Anleger noch gar nicht so richtig verstanden haben. Mit der Übernahme des Pioniers in der Entwicklung und Verbreitung von Fahrsimulatoren wurde neuer Meilenstein und das Tor für weiteres, erhebliches Umsatz- und Gewinnpotenzial geöffnet.

Erklärvideo zum Einsatz von Fahrsimulatoren

Durch die Übernahme der FOERST GmbH besitzt die 123fahrschule SE nun eine funktionale und zukunftsorientierte Schlüsseltechnologie und kann so zu einem Softwareanbieter im Software as a Service (SaaS-Modell) werden. Der neue Geschäftsbereich umfasst:

IT- und Softwarelösung für Dritte mit Hardwareverkauf

kleinere Fahrschulen könnten die Simulatoren gegen eine Gebühr mieten

immer wiederkehrende Einnahmen und höhere Margen machen werden den Umsatz zukünftig explodieren lassen

Übrigens: Die FOERST Fahrsimulatoren GmbH arbeitet mit Vertriebspartnern in Deutschland, Saudi-Arabien, Litauen, Pakistan, Israel, Griechenland, Bulgarien, Bangladesch und den Vereinigte Arabische Emiraten zusammen.

Der Kaufpreis wird bis Ende 2026 in Aktien ausgezahlt, ein starkes Signal des inhabergeführten Unternehmens. Offensichtlich ist man von einer gemeinsamen Zukunft so überzeugt, dass alle Mitarbeiter der FOERST Fahrsimulatoren GmbH an Bord bleiben.

Bei aller Euphorie, die durch die neuen Geschäftsbereiche entfacht wird, gibt es allerdings eines, was bedacht werden sollte:

Marktanteil von 10 % - Fahrlehrer sind der Engpass auf diesem Markt!

Laut Wikipedia gab es 2011 noch 54.610 Fahrlehrer in Deutschland. Bei der letzten Erhebung wurden 21.485 angestellte Fahrlehrer in Deutschland gezählt!

Letztes Jahr wurden nur rund 1.000 Fahrer geschult, davon über 10 % von 123fahrschule!

Dies bedeutet, dass der Konzern sich einen guten Zugang zu seinen eigenen Fachkräften geschaffen hat! Der Marktanteil von +10 % wird in den nächsten Jahren voraussichtlich zunehmen:

123fahrschule übernimmt die Fahrlehrerschule FahrerWerk

Um diesen guten Zugang zu eigenen Fachkräften weiter zu optimieren hat 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; Ticker-Symbol: 123F) vor Kurzem bekannt gegeben das der Konzern die Fahrlehrerschule FahrerWerk GmbH übernommen hat.

www.fahrerwerk.de

Darüber hinaus eröffnete die 123fahrschule SE ein neues Ausbilderausbildungszentrum in Berlin und die Zusammenarbeit mit Ausbildungszentren von Drittanbietern wurde begonnen.

All diese Maßnahmen sichern zukünftig den Zugang zu Ausbildern vor dem Hintergrund schneller Wachstumspläne und des mehr als offensichtlichen Fachkräftemangels.

Wer baut und baute Deutschlands größte und digitalste Fahrschulkette?

Gründer, Vorstand und CEO Boris Polenske ist es bereits seit mehreren Jahrzehnten gelungen, alte staubige Abläufe erfolgreich zu digitalisieren.

Gründer, Vorstand und CEO Boris Polenske

In den 90ern digitalisierte er mit Klicktel die Gelben Seiten, vorausgegangen war damals ein jahrelanger Rechtsstreit mit der Telekom. 2006 brachte er Klicktel an die Börse. 2008 erzielte Polenske einen erfolgreichen Exit mit dem Unternehmen, welches von der Telegate AG (heute 11880 Internet Services AG) für 25 Millionen Euro in bar für 78,6 % der Anteile übernommen wurde. Zu einer Zeit, wo Technologieaktien und Digitalisierung nicht wirklich auf den Einkaufszetteln eifriger Investoren standen.

Das Thema Digitalisierung hat Herrn Polenske auch nach dem Verkauf von Klicktel begeistert, er war CEO bei PKW.de und ist der Gründer von bewertet.de.

Nun greift er mit 123fahrschule SE den 2,5-Milliarden-Euro-Markt Führerschein an!

2024 ist und bleibt ein Übergangsjahr…

…bis die Änderung der Fahrerausbildung in Kraft tritt. Seit Februar diesen Jahres hat die 123fahrschule SE politischen Rückenwind erhalten. Eine Fraktion der CDU um den Transportexperten Florian Müller hat ein Konzept für die Digitalisierung des Fahrertrainings entwickelt.

Ziel ist es, die Kosten für Führerscheine für Studenten um 25 % zu senken, um Führerscheine trotz eines erheblichen Mangels an Fahrlehrern wieder zugänglich zu machen.



Insbesondere soll die Verwendung von Fahrsimulatoren als Ersatz für die praktische Ausbildung ermöglicht werden. Der Hauptgrund für den Vorschlag ist der seit Jahren bestehende Mangel an Prüfern. So warten allein in Berlin mehr 20.000 Fahrschüler darauf ihre Prüfungen abzulegen!

In Deutschland wächst und wächst der Druck, digital zu werden

Dies wird nun auch durch das politische Konzept der CDU bestätigt. Es wird Jahre dauern, bis der Einsatz von Simulatoren möglich ist, aber der erste Schritt wird der virtuelle Unterricht sein, der voraussichtlich 2024 zum Gesetz wird.

Am 11. Februar befürwortete der Bundesrat einige Änderungen an der Fahrerlaubnis-Verordnung. Man fordere die Bundesregierung auf, dass die "guten Erfahrungen der Fahrschulen mit der Erprobung des digitalen Präsenzunterrichts während der Pandemie rasch dauerhaft verankert werden sollten", heißt es in dem Beschluss.

Quelle: Rheinische Post

123fahrschule ist auf die digitale Revolution des Marktes bestens vorbereitet

Durch unsere detaillierte Neuvorstellung haben Sie Einblicke in das Unternehmen erhalten, welches nach jetzigem Stand die digitale Revolution im Führerscheinwesen in Deutschland anführt. Die firmeneigene Software ermöglicht dem Unternehmen eine gesteigerte Effizienz in allen Bereichen der Führerscheinausbildung.

Quelle 123fahrschule

Die Übernahme des Fahrsimulatorpioniers FOERST ist ein weiterer wichtiger Schritt, manche sprechen bereits von einem Meilenschritt, bei der Digitalisierung des Fahrertrainings. Es war so was wie das fehlende Puzzleteil.

Es wird erwartet, dass der Fahrsimulator im Rahmen der aktuellen Änderung der Fahrschülerausbildungsordnung in Deutschland künftig eine viel größere Rolle im Fahrertraining in Deutschland spielen wird.

Die 123fahrschule SE ist erneut ein First Mover und sichert sich den Zugriff auf Simulatoren, die in Zukunft eine wichtige Rolle spielen werden. Der Zugang zu Technologie, Software und Hardware sowie die Integration in eine eigene 360-Grad-Lösung bieten dem Konzern ein einzigartiges Verkaufsargument, um neue Fahrschüler anzulocken.

Nicht zuletzt auch deshalb gaben mehrere Analystenhäuser erneute Kaufempfehlung aus:

Alster Research Kursziel EUR 6.80

Nuways by Hauck Aufhäuser Lampe Kursziel EUR 7,20

Aber auch diese Analysten haben keine Kristallkugel, stellen jedoch ganz gut die Meinung des Marktes dar.

Aber eines ist klar:

123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; Ticker-Symbol: 123F) dürfte langfristigen Anlegern Gewinne in überdimensionaler Höhe bringen.

Anleger, die nach Must-Buy-Tech-Aktien suchen, die die digitale Revolution anführen, sollten daher die 123fahrschule SE unbedingt auf dem Schirm haben.

