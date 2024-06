News von Trading-Treff.de Noch ein Test der DAX-Tiefs zum Wochenstart. Die Wall Street schreibt erneut Rekorde. Erste Trading-Ideen am Dienstag den 11.06.2024 sind für Dich hier verzeichnet. Die DAX-Unterstützung verhärtet sich weiter Zum Wochenstart gab es vor allem die politischen Ereignisse aus und in Europa zu verarbeiten. Wir hatten daher in der Morgenanalyse vom 10.06.2024 die Supportzone der letzten beiden Wochen zunächst im Blick (Rückblick): ...

