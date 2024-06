DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ARX ROBOTIX - Der 2021 gegründete Roboter-Hersteller Arx Robotics hat in einer Seed-Finanzierungsrunde 9 Millionen Euro von dem Nato Innovation Fund (NIF) erhalten, wie er am Montag mitteilte. Neben dem NIF haben sich die von den Sumup-Gründern Jan Deepen und Stefan Jeschonnek gestartete Venture-Capital-Gesellschaft Discovery Ventures aus Berlin sowie - einmal mehr - die ebenfalls in Berlin ansässige Project A Ventures beteiligt. Die selbstfahrenden und unbemannten Roboter von Arx sind sogenannte Dual-Use-Güter, sie können also sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke eingesetzt werden. (Börsen-Zeitung)

VOLKSBANK DORTMUND-NORDWEST - Für die Sicherungseinrichtung des Bundesverbands der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) kommt es in diesem Jahr knüppeldick: Nach dem Rettungsschirm für die VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden scheint auch die Volksbank Dortmund-Nordwest auf externe Hilfe angewiesen zu sein, um einer Pleite zu entgehen. Gespräche dazu laufen. "Wir stehen in einem engen Austausch mit der Sicherungseinrichtung des BVR über den Abschluss eines Sanierungsvertrages. Bislang ist jedoch kein Vertrag unterzeichnet", sagte ein Banksprecher. Die kleine Volksbank aus Dortmund mit einer Bilanzsumme von 1,1 Milliarden Euro hat sich an Immobilieninvestments verhoben. (Börsen-Zeitung)

BATTERIEHERSTELLER - Nach dem Stopp von Fabrikprojekten des Herstellers von Batterien für E-Autos ACC haben Wettbewerber wie Northvolt und Powerco ihre Pläne für Batteriewerke bestätigt. Auch die Porsche AG hält an ihrem Vorhaben für Hochleistungsbatterien in ihren Elektroautos fest. CATL liegt in Ungarn nach eigener Aussage im Zeitplan. (Börsen-Zeitung)

June 11, 2024 00:40 ET (04:40 GMT)

