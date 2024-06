© Foto: DALL*E



Nvidia könnte eines Tages den S&P 500 in einer noch nie dagewesenen Größenordnung dominieren, sagt ein Analyst von Evercore ISI.Julian Emanuel, Stratege bei Evercore ISI, ist der Meinung, dass Nvidias Mega-Rallye noch nicht vorbei ist. "Die Geschichte anderer großer Aktiensplits in der Tech-Branche war zuerst eine Rallye und dann ein Ausverkauf/Volatilität nach dem Split; eine solche Volatilität setzt die Kaufgelegenheit der Generation immer wieder zurück", schreibt Emanuel in einer am Wochenende veröffentlichten Notiz. Wie er sagt, ist diese Dynamik bei Aktien anderer Unternehmen zu beobachten, die, wie Emanuel es nennt, technologische Revolutionen durchführen. Die Aktien von Amazon …